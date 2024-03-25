Выручку от билетов на матч «Сочи» — ЦСКА направят пострадавшим в теракте

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вчера, 21:55

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко сообщил о том, что все средства, вырученные от продажи билетов на матче 22‑го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и ЦСКА , будут направлены семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Трагедия произошла в подмосковном Красногорске в пятницу, 22 марта.