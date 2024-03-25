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Выручку от билетов на матч «Сочи» — ЦСКА направят пострадавшим в теракте

вчера, 21:55
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА30.03.2024 в 16:30 Не начался

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко сообщил о том, что все средства, вырученные от продажи билетов на матче 22‑го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и ЦСКА, будут направлены семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Трагедия произошла в подмосковном Красногорске в пятницу, 22 марта.

Все средства, полученные с продажи билетов на этом матче, будут направлены на поддержку семей погибших и пострадавших в теракте. Мы признательны руководству клуба за такую инициативу.

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Источник: matchtv.ru
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