Выручку от билетов на матч «Сочи» — ЦСКА направят пострадавшим в теракте

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко сообщил о том, что все средства, вырученные от продажи билетов на матче 22‑го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и ЦСКА, будут направлены семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Трагедия произошла в подмосковном Красногорске в пятницу, 22 марта.
Все средства, полученные с продажи билетов на этом матче, будут направлены на поддержку семей погибших и пострадавших в теракте. Мы признательны руководству клуба за такую инициативу.