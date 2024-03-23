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Игроки «Динамо» сдадут кровь для пострадавших в результате теракта

сегодня, 16:59

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос о том, планирует ли команда сдать кровь на нужды пострадавших во время трагедии в «Крокус Сити Холле». Ранее футболисты сборной России присоединились к донорской акции, посетив пункт сдачи крови.

Да, в команде принято решение всем вместе сдать кровь для пострадавших во время вчерашней трагедии.

Наш главный врач уже связался с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА): как нам сказали, основная потребность в крови возникает в течение двух недель после случившегося, поэтому нас примут организованной группой.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошёл вечером в пятницу, 22 марта. По последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека.

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Динамо М
Источник: sport-express.ru
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