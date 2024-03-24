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Медиалига проведёт матч для сбора средств в пользу пострадавших в «Крокусе»

сегодня, 16:55

В подмосковном Одинцове состоится благотворительный матч Медиалиги для сбора средств в пользу пострадавших в результате теракта в «Крокусе». Президент лиги Николай Осипов дал комментарий по теме:

Ждем все решения мэра и руководителя Московской области по массовым мероприятиям в ближайшее время. Матч пройдет в Одинцове. Желание там сыграть изъявило огромное количество звезд лиги, набирается на 4–5 составов.

Глава клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров стал инициатором идеи. Ожидается, что в матче примет участие Ислам Халилов, который спас более 100 человек.

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