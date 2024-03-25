Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБлаготворительностьРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Динамо» передаст все средства от игры с «Ростовом» пострадавшим от теракта

сегодня, 19:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов29.03.2024 в 19:30 Не начался

Московское «Динамо» направит все вырученные средства от матча с «Ростовом» пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

В заявлении столичного клуба говорится:

Футбольный клуб «Динамо» передаст все вырученные средства от игры с «Ростовом» пострадавшим и семьям погибших в страшной трагедии в «Крокусе».

29 марта в 19:30 мы соберёмся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч и помочь тем, кто в этом очень нуждается. Все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены.

Спорт объединяет и помогает преодолеть сложные периоды в жизни. Важно быть вместе и помнить: никогда в беде не оставим.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Выручку от билетов на матч «Сочи» — ЦСКА направят пострадавшим в теракте
Сегодня, 21:55
Медиалига проведёт матч для сбора средств в пользу пострадавших в «Крокусе»
Вчера, 16:55
Официально«Зенит» поможет семьям погибших и пострадавших в трагедии 22 марта
23 марта
Игроки «Динамо» сдадут кровь для пострадавших в результате теракта
23 марта
Фанаты «Црвены Звезды» на матче с «Зенитом» соберут средства для Донбасса
23 марта
Сборная России присоединилась к сдаче крови для пострадавших при теракте
23 марта
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 