«Динамо» передаст все средства от игры с «Ростовом» пострадавшим от теракта

Московское «Динамо» направит все вырученные средства от матча с «Ростовом» пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

В заявлении столичного клуба говорится:

Футбольный клуб «Динамо» передаст все вырученные средства от игры с «Ростовом» пострадавшим и семьям погибших в страшной трагедии в «Крокусе».

29 марта в 19:30 мы соберёмся на «ВТБ Арене», чтобы провести благотворительный матч и помочь тем, кто в этом очень нуждается. Все развлекательные мероприятия на стадионе в этот день будут отменены.

Спорт объединяет и помогает преодолеть сложные периоды в жизни. Важно быть вместе и помнить: никогда в беде не оставим.