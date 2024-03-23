Фанаты «Црвены Звезды» на матче с «Зенитом» соберут средства для Донбасса

Фанаты «Црвены Звезды» из объединения Делиjе Север соберут средства для жителей Донбасса на товарищеском матче с «Зенитом», который пройдёт сегодня, 23 марта, в Белграде. Об этом сообщается в заявлении фанатской организации:

Мы глубоко потрясены вчерашним нападением на невинных мирных жителей в Москве... Нет слов, чтобы описать чудовищность тех, кто убивает простых людей и даже детей.

Мы часто забываем, что война на Донбассе продолжается ровно 10 лет... За это время погибло много невинных детей. Сегодня вечером на игре мы собираем помощь братскому народу Донбасса! Сумки пройдут через все стенды, пусть каждый внесёт свой вклад по мере своих возможностей, проявит братскую солидарность и любовь!