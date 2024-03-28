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«Сантос» получил трансферный бан из-за долга перед «Краснодаром» за Куэву

сегодня, 09:28

ФИФА наложила трансферный запрет на «Сантос» за невыплату долга перед «Краснодаром» за переход полузащитника Кристиана Куэвы.

По информации источника, бан будет действовать до тех пор, пока клуб из Сан-Паулу не погасит задолженность в размере 4 млн долларов.

Официальное объявление об этом от Международной федерации футбола будет опубликовано 1 апреля.

Это уже вторая санкция, которой подвергся «Сантос» в этом сезоне. Ранее клуб выплатил задолженность перед тренером Фабианом Бустосом.

Куэва перешёл в бразильскую команду из «Краснодара» в феврале 2019 года на правах аренды. В январе 2020-го «Сантос» выкупил футболиста. Позже хавбек перешёл в мексиканскую «Пачуку», «Сантос» в итоге получил от мексиканцев средства, но так и не расплатился с «Краснодаром».

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Все комментарии
mdcmabtj2shq
mdcmabtj2shq
сегодня в 11:14
А с какого перепуга ФиФа приняла такое решение в пользу России????
7t2gerxpjyk6
7t2gerxpjyk6
сегодня в 11:06
Надо же, в Бразилии долги перед русскими котируются, не то что в Европе.
TheBoLt
TheBoLt ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 10:02
Если платить не можешь - не покупай. все просто же. нет, сами купили, сами всё подписали. кого винить? себя только
adekvat
adekvat
сегодня в 10:00
Кого нибудь продавать надо, и долг отдавать.
112910415
112910415
сегодня в 09:42
конкретный косяк, исправлять надо !
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 09:31
Бразилия не самая богатая страна,ну нет у них столько денег!
gu27qvvk82db
gu27qvvk82db
сегодня в 09:30
Привыкли кидать друг друга, надо наказывать
Гость
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