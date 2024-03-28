«Сантос» получил трансферный бан из-за долга перед «Краснодаром» за Куэву

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сегодня, 09:28

ФИФА наложила трансферный запрет на «Сантос» за невыплату долга перед «Краснодаром» за переход полузащитника .

По информации источника, бан будет действовать до тех пор, пока клуб из Сан-Паулу не погасит задолженность в размере 4 млн долларов.

Официальное объявление об этом от Международной федерации футбола будет опубликовано 1 апреля.

Это уже вторая санкция, которой подвергся «Сантос» в этом сезоне. Ранее клуб выплатил задолженность перед тренером Фабианом Бустосом.

Куэва перешёл в бразильскую команду из «Краснодара» в феврале 2019 года на правах аренды. В январе 2020-го «Сантос» выкупил футболиста. Позже хавбек перешёл в мексиканскую «Пачуку», «Сантос» в итоге получил от мексиканцев средства, но так и не расплатился с «Краснодаром».