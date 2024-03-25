«Манчестер Юнайтед» и «Ницца» могут быть отстранены от еврокубков

«Манчестер Юнайтед» и «Ницца» рискуют пропустить следующий сезон еврокубков.
Это может произойти, если обе команды выйдут в один турнир. Причиной является тот факт, что совладелец «дьяволов» Джим Рэтклифф является владельцем «Ниццы».
Оба коллектива на данный момент близки к отбору в Лигу Европы.
скорее всего ...
скорее всего ...
По логике, как указал здесь пользователь Cympak-05, один клуб "отстраниться", а один с чистой совестью...)
По логике, как указал здесь пользователь Cympak-05, один клуб "отстраниться", а один с чистой совестью...)