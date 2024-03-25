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«Манчестер Юнайтед» и «Ницца» могут быть отстранены от еврокубков

сегодня, 10:51

«Манчестер Юнайтед» и «Ницца» рискуют пропустить следующий сезон еврокубков.

Это может произойти, если обе команды выйдут в один турнир. Причиной является тот факт, что совладелец «дьяволов» Джим Рэтклифф является владельцем «Ниццы».

Оба коллектива на данный момент близки к отбору в Лигу Европы.

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Все комментарии
mhx9advur7w6
mhx9advur7w6
сегодня в 11:28
Думаю что все обойдется и кто то сыграет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:25
Если не ошибаюсь, РБ Зальцбург и Лейпциг играли в одном турнире...
112910415
112910415
сегодня в 11:24
Ницца провалилась, а пострадает МЮ !
скорее всего ...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:22
Кто выдумывает такие исходы?

По логике, как указал здесь пользователь Cympak-05, один клуб "отстраниться", а один с чистой совестью...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:14
Они не первые, сыграют, если захотят
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 11:12
Оба клуба или один должен будет
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