«Манчестер Юнайтед» и «Ницца» могут быть отстранены от еврокубков

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сегодня, 10:51

«Манчестер Юнайтед» и «Ницца» рискуют пропустить следующий сезон еврокубков.

Это может произойти, если обе команды выйдут в один турнир. Причиной является тот факт, что совладелец «дьяволов» является владельцем «Ниццы».

Оба коллектива на данный момент близки к отбору в Лигу Европы.