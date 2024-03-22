КДК РФС оставил в силе решение о дисквалификации форварда «Сочи» Кордовы

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сегодня, 14:44

Контрольно-дисциплинарный комитет оставил в силе решение о красной карточке нападающему «Сочи» , которую он получил на 75-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

В сообщении на официальном сайте РФС говорится: