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КДК РФС оставил в силе решение о дисквалификации форварда «Сочи» Кордовы

сегодня, 14:44
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет оставил в силе решение о красной карточке нападающему «Сочи» Серхио Кордове, которую он получил на 75-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).

В сообщении на официальном сайте РФС говорится:

В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ФК «Сочи» в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК «Сочи» Серхио Кордове.

В соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента РФС – не применять к футболисту ФК «Сочи» Серхио Кордове дополнительной дисквалификации, помимо автоматической.

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Все комментарии
qcbk5wzd6sw7
qcbk5wzd6sw7
сегодня в 16:32
Непонятно почему Сочи вообще все это затеял...
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:58
Нарушение было,почему они должны её отменять!
Гость
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