КДК РФС оставил в силе решение о дисквалификации форварда «Сочи» Кордовы

Контрольно-дисциплинарный комитет оставил в силе решение о красной карточке нападающему «Сочи» Серхио Кордове, которую он получил на 75-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2).
В сообщении на официальном сайте РФС говорится:
В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС – отказать ФК «Сочи» в удовлетворении заявления об отмене применённого судьёй удаления к футболисту ФК «Сочи» Серхио Кордове.
В соответствии со статьей 16 дисциплинарного регламента РФС – не применять к футболисту ФК «Сочи» Серхио Кордове дополнительной дисквалификации, помимо автоматической.