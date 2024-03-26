Габигол, которым интересовались в РПЛ, дисквалифицирован на два года

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сегодня, 10:30

Форвард «Фламенго» , известный также как Габигол, получил дисквалификацию на два года за попытку жульничества во время сдачи допинг-теста.

Globo отмечает, что Габигол был единственным игроком, который отложил прохождение антидопингового теста 8 апреля 2023 года. Когда он все-таки сдал тест, выяснилось, что он игнорировал процедуры и инструкции, неуважительно относясь к команде, участвовавшей в тестировании.

Как следует из заявления «Фламенго», Барбоса планирует обжаловать это решение. Однако ему могли вынести и более суровый приговор, поскольку, как пишет Globo, обвинение в мошенничестве при допинг-тесте предусматривает максимальное наказание в виде четырехлетней дисквалификации.

Минувшим летом Габигола слухи отправляли в «Зенит» и «Спартак».