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Габигол, которым интересовались в РПЛ, дисквалифицирован на два года

сегодня, 10:30

Форвард «Фламенго» Габриэль Барбоса, известный также как Габигол, получил дисквалификацию на два года за попытку жульничества во время сдачи допинг-теста.

Globo отмечает, что Габигол был единственным игроком, который отложил прохождение антидопингового теста 8 апреля 2023 года. Когда он все-таки сдал тест, выяснилось, что он игнорировал процедуры и инструкции, неуважительно относясь к команде, участвовавшей в тестировании.

Как следует из заявления «Фламенго», Барбоса планирует обжаловать это решение. Однако ему могли вынести и более суровый приговор, поскольку, как пишет Globo, обвинение в мошенничестве при допинг-тесте предусматривает максимальное наказание в виде четырехлетней дисквалификации.

Минувшим летом Габигола слухи отправляли в «Зенит» и «Спартак».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:35
Спартак: -"А скидка за судимость будет? Тогда берём! Но вначале привезите в Москву, на базу в Тарасовке"...
lotsman
lotsman
сегодня в 13:04
Насчёт Зенита не знаю, а вот в Спартак, в пару к Промесу, как раз подходит.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:59
Любим мы всякую Шушару собирать по миру...
drug01
drug01
сегодня в 12:51
Хорошо что для наших клубов беда прошла стороной!
galem72
galem72
сегодня в 12:25
Помню, как с каким пафосом этот ноунейм переходил откуда-то из Бразилии в Интер. Такое будущее ему обещали. А по факту же, он оказался очередным ленивым бразильцем, способным только налегке бегать в домашней лиге.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gbdvb268zchu (раскрыть)
сегодня в 12:10
Ты ошибаешься, для Спартака самое то
Он безупречен в сравнении с Промесом
azafv5cs6sx4
azafv5cs6sx4
сегодня в 11:57
Слава богу не взяли, а то бы намучились с ним.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 11:17
После дисквалификации Барбоса количество валидола в аптеках Рио-де-Жанейро резко снизилось. Есть подозреваемый. В связи с этим его уже называют габиливалидолом.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:13
Пусть радуется, что четыре года не получил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:12
Вот тебе, бабушка, и Юрьев День...
112910415
112910415
сегодня в 10:58
Габигол, который жульничает в баночку, не нужен в РПЛ ! )
gbdvb268zchu
gbdvb268zchu
сегодня в 10:53
Довыпендривается с обжалованием и четвертак получит...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:47
Что то за последнее время одними уголовниками интересуются команды...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:32
Не тех решил обмануть)) А когда-то был молодым и очень перспективным парнем...
Гость
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