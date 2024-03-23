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«Лестер» выступил с заявлением после выдвинутых в адрес клуба обвинений

сегодня, 11:26

«Лестер» выступил с заявлением после выдвинутых в адрес клуба обвинений.

Ранее появилась информация, что АПЛ обвинила «Лестер» в нарушении финансовых правил.

«Лестер» был вынужден сегодня возбудить два срочных судебных разбирательства против Премьер-Лиги и Английской футбольной лиги. «Лестер» будет добиваться того, чтобы каждое из этих разбирательств рассматривалось соответствующей и полностью независимой юридической комиссией.

Клуб обязуется обеспечить, чтобы любые обвинения против него были должным образом и соразмерно определены в соответствии с применимыми правилами соответствующими органами и в нужное время.

Хотя «Лестер» предпочёл бы, чтобы разбирательство было публичным, чтобы его болельщики и весь мир могли быть проинформированы о важных вопросах футбольного управления, которые будут рассматриваться, соответствующие правила требуют, чтобы эти разбирательства проводились конфиденциально, и поэтому у «Лестера» не будет возможности прокомментировать их на данном этапе.

Мы подтверждаем позицию клуба о том, что будем продолжать бороться за право «Лестер Сити» и всех клубов реализовывать свои амбиции, особенно там, где они были разумно и справедливо установлены посредством устойчивых спортивных достижений.

Клуб также отмечает, что сегодня АФЛ опубликовала публичное уведомление о том, что на «Лестер» наложено эмбарго на регистрацию в соответствии с её правилами. Английской футбольной лиге известно, что «Лестер» оспорил её право наложить это ограничение, которое является одновременно ограничительным и преждевременным, поскольку осталось более четверти до окончания отчётного периода клуба в сезоне 2023/24.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:50
Что доступно Зерсу , то недоступно простому смерду....
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:46
Лестер они топят, а против больших клубов боятся пойти. Наказывают только таких, как Лестер, Эвертон, Ноттингем.
Вещий
Вещий
сегодня в 13:25
Думаю, что все таки Лестер ничего не добьется
ОПС
ОПС
сегодня в 11:46
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    f65s27xcw8x8
    сегодня в 11:39
    Лестеру не победить английскую бюрократию.
    Гость
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