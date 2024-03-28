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Игрока «Альмерии» отстранили на 4 матча за слова после матча с «Реалом»

сегодня, 12:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

Полузащитник «Альмерии» Мелеро дисквалифицирован на 4 матча за высказывания после игры 21-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3).

Сообщается, что футболист тогда сказал следующее:

Такое ощущение, что игру у нас украли, это ясно. Я думаю, что со стороны невозможно было сделать больше, чтобы вернуть их в игру. Пенальти, гол рукой, незасчитанный гол. В этом сезоне такое уже было несколько раз. Если ты не жалуешься, тебе не помогут, так оно и есть. Мы никогда ничего не говорили, но я думаю, что то, что произошло сегодня, уже за гранью.

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Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 13:18, ред.
Редактор, заголовок новости нельзя было составить без тавтологии? Выглядит непрофессионально.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:16
Ну вот, пожаловался, помогло?))

Хотя игрокам "Альмерии" в принципе всё равно должно быть, они вылетят, возможно, даже если все возможные очки до конца сезона наберут) Хоть всей командой могут на 4 матча удаляться.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:57
Почему Винисуаса не устраняют? За нырки, еше и нытье его надоела
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 12:54
У меня тоже однажды украли победу, но это вне статистики. Альмерия не заслужила поражение это точно. Бывает иногда.
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