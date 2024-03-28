Игрока «Альмерии» отстранили на 4 матча за слова после матча с «Реалом»

Полузащитник «Альмерии» дисквалифицирован на 4 матча за высказывания после игры 21-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:3).

Сообщается, что футболист тогда сказал следующее:

Такое ощущение, что игру у нас украли, это ясно. Я думаю, что со стороны невозможно было сделать больше, чтобы вернуть их в игру. Пенальти, гол рукой, незасчитанный гол. В этом сезоне такое уже было несколько раз. Если ты не жалуешься, тебе не помогут, так оно и есть. Мы никогда ничего не говорили, но я думаю, что то, что произошло сегодня, уже за гранью.