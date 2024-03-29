«Ростов» в гостях разгромил «Динамо»

«Динамо» проиграло «Ростову» (1:4) в матче 22-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 22-й минуте забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 32-й минуте Данил Глебов удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте Мохаммад Мохеби довёл счёт до разгромного, а на 57-й минуте Мохеби оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник «Динамо» Битело забил гол престижа.
«Динамо» идёт на 3-м месте (38 очков), «Ростов» занимает 7-е место (30 очков).
Динамо старалось, Динамо пыхтело и Динамо.. сдулось. До паузы на игры сборных все в один голос орали, что Краснодар выбыл из гонки за чемпионство, что всё - мол, хороним. Сегодня мы хороним Динамо. Не верю в Динамовское чемпионство, не верю в Динамовские медали. Они с такой игрой могут бороться максимум за 4-5 места.
Динамо старалось, Динамо пыхтело и Динамо.. сдулось. До паузы на игры сборных все в один голос орали, что Краснодар выбыл из гонки за чемпионство, что всё - мол, хороним. Сегодня мы хороним Динамо. Не верю в Динамовское чемпионство, не верю в Динамовские медали. Они с такой игрой могут бороться максимум за 4-5 места.