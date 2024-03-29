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«Ростов» в гостях разгромил «Динамо»

сегодня, 21:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 4Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Динамо» проиграло «Ростову» (1:4) в матче 22-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 22-й минуте забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 32-й минуте Данил Глебов удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте Мохаммад Мохеби довёл счёт до разгромного, а на 57-й минуте Мохеби оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник «Динамо» Битело забил гол престижа.

«Динамо» идёт на 3-м месте (38 очков), «Ростов» занимает 7-е место (30 очков).

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 23:08
Ростов всегда хорошо играет против московских клубов. Валера умеет настроить команду на отдельно взятый матч. Мотиватор же)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:57
Динамо точно идет на 3 месте?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 22:35, ред.
Понимаю. Будем надеяться на лучшее. Второй матч покажет, выдержало ли "Динамо" этот нокаутирующий удар. В грогги оказывались многие, выдержали сильные. Всего доброго.
valt134
valt134
сегодня в 22:33
Ай да Казачки! Ай да Дончаки! Не ожидал. Порадовали Старого, Доброго Кубанца! Хошь вы и поставили в предыдущем туре подножку Краснодару, но вижу, что у вас всё последовательно. Валера Рулит!!!
drive45
drive45
сегодня в 22:32, ред.
При всем уважении к Динамо, Ростову давно пора было набирать 3 очка на выезде. Побед в этом сезоне на выезде не было , плюс Ростов отлично провел предсезонную подготовку находится в хорошей форме и значительно усилился в лице Рональдо, Сако и т. д. Все это в конечном итоге позволило Ростовской команде уверенно ,с крупным счетом обыграть Динамо на выезде. Это победа в очередной раз показывает и доказывает ,что явных фоваритов в чемпионской гонке нашего чемпионата нет, добавляет интригу в борьбе за чемпионство. Спасибо командам за игру ,ФК Ростов с долгожданной и непоследней победой на выезде.
161регион
161регион
сегодня в 22:27
С победой Ростов!!! Это была лучшая игра в этом сезоне.... Просто ЛЬВЫ!!! всех Дончан с победой
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:19
От души спасибо за сочувствие, Юр.
Я с расстройства сначала даже запустил текст не в ту тему..))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 22:17
Не ожидал от Динамо такой подставы!
баск
баск
сегодня в 22:12
Ростов сегодня привёз с собой настоящий холодный душ для хозяев,
а динамовцы, видимо, полагали, что за них сыграют фамилии на спинах..
Гости переиграли нас полностью, преподав мощнейший урок.

Кажется, впервые в сезоне откровенно провалили матч Лаксальт и Чавес,
смотреть на это было печально.
Оборонцы же и вовсе будто отсутствовали.
И Бальбо, и Фернандес и- к особому сожалению- Паршивлюк..

Про Лещука и вовсе больно говорить.
В раме он играет нормально, на выходах, пожалуй, тоже, но его выносы
из штрафной ногами регулярно попахивают клоунадой, поскольку из матча
в матч он допускает одну и ту же ошибку, вынося мяч на соперника.

Допустил он это и с Локомотивом (соперник простил), и с Ахматом
(тоже простил), ну а поскольку выводов человек не делает и сказать ему
об этом почему-то некому, на третий раз- вынимай.

Во втором тайме благодаря выходу Муми встряхнулись и навалилсь довольно
серьёзно, но забитых мячей не случилось, а потом Ростов проявил характер
и добавил тумаков ещё, после чего разумно подзакрылся, хотя и опасно
контратаковать на забывал, создав пару тяжёлых для Динамо моментов.

Итого: у нас третье поражение в чемпе и оно же разгромное, напомнившее
по сценарию пролёт Спартаку в кубковой группе.
Единственный ответный гол, понятное дело, ничего не менял.
Претендуем на титул? Ну-ну..

Возможно, Личка и приведёт команду в порядок. Возможно даже, что сделает
он это достаточно быстро, как он умеет. Так, Оренбург в прошлом сезоне
после 0:8 от Зенита невозмутимо выиграл следующие три матча..
Только вот потерянных очков, которые сейчас на вес золота, уже не вернуть.

Ростовских- с заслуженной красивой победой, уже третьей после перерыва.
И в особенности- с отличным приобретением в лице Мохеби.
За осень парень адаптировался в команде, а весной вломил по дублю
Краснодару и Динамо.
бибра
бибра
сегодня в 22:11
Абсолютно надежный матч от Ростова, с трибуны передаю, слабых мест не было сегодня, а вот у столицы кипер по моему чуть подгорел, спасибо за бодрый футбол обеим командам
Валерыч
Валерыч
сегодня в 22:09
Браво, Ростов! Просто, молодцы! С яркой и убедительной победой!
Готлиб
Готлиб
сегодня в 22:03, ред.
Первый гол привёз Лещ, который уже не первую игру пасует на защитника под прессингом, а четвертый привёз Караскаль, которого зря купили у ЦСКА, игрок проблемный. Жаль динамовцы упустили шанс побороться за чемпионство.
Михалыч 54
Михалыч 54
сегодня в 21:53
Деклассировали Динамо и ответили за поражение в Ростове в первом круге.
М О Л О Д Ц Ы !!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:52
Динамики, вы что там, белены объелись ? Так она ещё не выросла вроде, да и на базе у вас не растёт, если вы только её специально не культивируете где-нибудь в подсобке. Допускаю, что вы могли её перепутать на обед с зелёным консервированным горошком, но не настолько же.
Расстроили Баска, да и меня вместе с ним, так как только на вас была надежда на конкуренцию с двумя лидерами. Чтобы этот цирк был первым и последним во втором круге.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:46
Хм, немецкое порно переместилось в РПЛ? Сегодня Динамо Мама знатно утешила Ростов папу.
А если серьезно, то вот это Динамо сватали в претенденты на чемпионство? Так, мое личное мнение, Ростов был претендентом, а не Динамо. Это москвичи еще маленькую авоську собрали - могли больше.
Ростовчане сегодня прям порадовали. Жаль, что поздно начали так играть в этом сезоне.
Соседей с крутой победой! Успехов и далее вам!
Ветер23
Ветер23
сегодня в 21:43
Соседей с Победой!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:39
Всех болел Донской команды поздравляю с очередной победой!! Яркая красивая игра с обоюдными острыми моментами. Забитых мячей могло быть и гораздо больше как в одни так и в другие ворота. Ростов продолжает свою серию весенних побед в чемпионате и главное красиво прервал проклятие выездных матчей. Еще раз с победой всех кто болел за ростовскую команду!!!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:39
Вообще неожиданный результат лично для меня. Ростов с абсолютно заслуженной победой! И счет мог быть куда крупнее!
Динамо спасибо за то, что не бросили играть и боролись до конца!
Интерес
Интерес
сегодня в 21:38
В какой-то мере неожиданно,но абсолютно по делу."Динамо" крутилось вхолостую.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:37
Поздравляю Ростов-на-Дону с победой
Поздравляю нашу команду с первой гостевой победой в сезоне
Поздравляю Хорена Байрамяна с 200 матчем в составе родного клуба
sihafazatron
sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 21:36
Сегодня точно самый сильный!))) С победой, могли и больше наколотить!)
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 21:36
Сегодня Ростов выиграл у Динамо Махачкалы. Ой, погодите, это же Московское. А по игре они сегодня как клуб из ФНЛ.

Динамо старалось, Динамо пыхтело и Динамо.. сдулось. До паузы на игры сборных все в один голос орали, что Краснодар выбыл из гонки за чемпионство, что всё - мол, хороним. Сегодня мы хороним Динамо. Не верю в Динамовское чемпионство, не верю в Динамовские медали. Они с такой игрой могут бороться максимум за 4-5 места.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:34, ред.
Когда мы рулим – нас не остановить
Когда мы пьём – нас не перепить
Мы пацаны обычные, морды не ментовские
Мы не столичные, мы пацаны ростовские!!! 💛💙самый💪
P.S. С Победой Земляки и сопереживающие Югу!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:33, ред.
Мда уж, задали трепку серьезную! прям как у меня на фотке))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:33
С красивой победой ростовчан!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 21:32
Поздравление ростовчанам. Молодцы! Оно сегодня выглядело бледно.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 21:32
Ростов подложил динамит под Динамо...
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