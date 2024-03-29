«Ростов» в гостях разгромил «Динамо»

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сегодня, 21:31

«Динамо» проиграло «Ростову» (1:4) в матче 22-го тура РПЛ .

Первый гол в игре на 22-й минуте забил полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин. На 32-й минуте Данил Глебов удвоил преимущество гостей. На 42-й минуте Мохаммад Мохеби довёл счёт до разгромного, а на 57-й минуте Мохеби оформил дубль. На 79-й минуте полузащитник «Динамо» Битело забил гол престижа.

«Динамо» идёт на 3-м месте (38 очков), «Ростов» занимает 7-е место (30 очков).