«Жирона» на 90+2-й минуте вырвала победу в матче с «Бетисом»

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сегодня, 19:16

«Жирона» обыграла «Бетис» в матче 30-го тура Ла Лиги (3:2).

На 36-й минуте Артем Довбик с пенальти открыл счёт. Севильцы отыгрались на 45+4-й — мяч забил Виллиан Жозе. На 65-й Довбик оформил дубль, то же самое сделал Виллиан Жозе на 76-й. Кристиан Стуани на 90+2-й отметился победным мячом в составе хозяев поля.

«Жирона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 65 очков. «Бетис» располагается на 7-й позиции с 42 баллами.