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«Жирона» на 90+2-й минуте вырвала победу в матче с «Бетисом»

сегодня, 19:16
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона3 : 2Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Жирона» обыграла «Бетис» в матче 30-го тура Ла Лиги (3:2).

На 36-й минуте Артем Довбик с пенальти открыл счёт. Севильцы отыгрались на 45+4-й — мяч забил Виллиан Жозе. На 65-й Довбик оформил дубль, то же самое сделал Виллиан Жозе на 76-й. Кристиан Стуани на 90+2-й отметился победным мячом в составе хозяев поля.

«Жирона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 65 очков. «Бетис» располагается на 7-й позиции с 42 баллами.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 19:53
Жиронцам трудно, у них всё же заметна эмоциональная амортизация из-за выбытия из чемпионской гонки..
Но они стараются, большие красавчики)
И Артёмка тоже восстанавливает, наконец, свою результативность.

Появились невнятные надежды, что ЛЧ-позицию они удержат..)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:24
Жирона- чемпик!))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:22, ред.
Упорная была игра,но все же победа Жироны.
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