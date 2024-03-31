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«Рубин» обыграл «Ахмат»

сегодня, 18:31
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче 22-го тура РПЛ (2:1).

На 12-й минуте Лазар Ранджелович вывел казанскую команду вперёд. Мирлинд Даку на 35-й удвоил преимущество хозяев поля. Лукас Ловат на 90+3-й забил единственный мяч грозненцев в игре.

«Рубин» занимает 7-е место в чемпионате России, имея в активе 32 очка. «Ахмат» находится на 12-й позиции с 20 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Рубин» (Казань)
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Все комментарии
Интерес
Интерес
сегодня в 19:09
Всё по делу! По игре "Рубин"сейчас точно пятый,выше московских команд."Ахмат" бился,как мог,но слабее командно,да и не повезло немного.
chromage
chromage ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 18:55
Может быть. Я про второй и говорил в первую очередь. Но ладно. Хорошо то, что хорошо кончается )
Garrincha58
Garrincha58 ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 18:53
а при чём тут Мешков, есть ВАР кстати первый офсайд метровый, а вот второй спорный
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 18:48
Рубин удивил молодец Рахимов играют в быстрый футбол не то что Семак с Зенитом
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:45
Не повезло Ахмату, офсайды на тоненького, подвело желание забить.))).
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:43, ред.
Нейтральному зрителю игру можно было начинать смотреть с 75 минуты. Нет, до 75 минуты не было скучно, была игра в одни ворота, Рубин доминировал как хотел. К 75 минуте игра стала более равной, я бы даже сказал с небольшим преимуществом Ахмата. Для Рубина плохой звоночек - опустили руки, либо выдохлись. Для Ахмата плохим был первый тайм, где они не сделали ничего, вообще, совсем. при владении 50 на 50, они раза два всего доходили до штрафной Рубина. Буквально доходили, отдавали мяч и убегали в ужасе)))

Есть над чем работать обоим, Рубин с победой, а Ахмату не расстраиваться, впереди еще будут победы. Удачи командам
chromage
chromage
сегодня в 18:38
Ахмат конечно бился. Два незасчитанных гола. Пусть оффсайды и были но Мешкову уважение. Некоторые судьи и вовсе на 30-40 см могут и не обратить внимания.
Гость
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