«Рубин» обыграл «Ахмат»

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сегодня, 18:31

«Рубин» одержал победу над «Ахматом» в матче 22-го тура РПЛ (2:1).

На 12-й минуте Лазар Ранджелович вывел казанскую команду вперёд. Мирлинд Даку на 35-й удвоил преимущество хозяев поля. Лукас Ловат на 90+3-й забил единственный мяч грозненцев в игре.

«Рубин» занимает 7-е место в чемпионате России, имея в активе 32 очка. «Ахмат» находится на 12-й позиции с 20 баллами.