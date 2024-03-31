Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Лас-Пальмасом»

«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.
На 24-й минуте красную карточку получил вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Вальес. На 60-й минуте голом отметился вингер «Барселоны» Рафинья.
«Барселона» идёт на 2-м месте (67 очков), «Лас-Пальмас» занимает 12-е место (37 очков).
70 минут играть против 10ых, и всего несколько опасных моментов.
Забавляют распиаренные юные гении Барселоны. Вполне стандартные талантливые игроки. Особенно в матче против менее, чем средней команды.
С предвкушением ожидаю дисквалификации Левандовски за желтую, которую он стоял и ждал, когда объявили замену. Пару лет назад Ла Лига такую дисквалификацию дала Рамосу за гораздо менее очевидный фол. (Конечно, ничего не будет, иначе как Барсе играть в Классико, но сам момент выглядит как в цирке).
В общем, если ничего не делать, то кто будет смотреть Ла Лигу без интриги, которая отсутствует в этом году. Отсутствует - создадим. Буэ
70 минут играть против 10ых, и всего несколько опасных моментов.
Забавляют распиаренные юные гении Барселоны. Вполне стандартные талантливые игроки. Особенно в матче против менее, чем средней команды.
С предвкушением ожидаю дисквалификации Левандовски за желтую, которую он стоял и ждал, когда объявили замену. Пару лет назад Ла Лига такую дисквалификацию дала Рамосу за гораздо менее очевидный фол. (Конечно, ничего не будет, иначе как Барсе играть в Классико, но сам момент выглядит как в цирке).
В общем, если ничего не делать, то кто будет смотреть Ла Лигу без интриги, которая отсутствует в этом году. Отсутствует - создадим. Буэ