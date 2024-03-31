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Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Лас-Пальмасом»

сегодня, 00:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

«Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (1:0) в матче 30-го тура Ла Лиги.

На 24-й минуте красную карточку получил вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Вальес. На 60-й минуте голом отметился вингер «Барселоны» Рафинья.

«Барселона» идёт на 2-м месте (67 очков), «Лас-Пальмас» занимает 12-е место (37 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:39
С такой выдающейся победой надо поздравить Барселону и всех болельщиков. Играя в большинстве с двадцать четвёртой минуты, еле-еле победили с минимальным счётом. Это вообще что было? Где были Ламин Ямаль, Фермин Лопес и т.д.? Неужели Френки Де Йонг делает игру Барселону? Как они планируют играть против скоростных игроков ПСЖ? И надо отдать должное Лас-Пальмасу. Как они хорошо играют против сильных команд. Это одна из самых мало пропускающих команд Ла Лиги. И ещё, Атлетико Мадрид просто обязан был скинуть эту Барселону со второго места. Но они, как обычно, облажались против Барселоны. А против Реала играют совсем по-другому. С нетерпением жду игры Барселоны против ПСЖ.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:09
Посмотрел матч. Такое. Вряд ли у ПСЖ, а точнее у Мбаппе, возникнут проблемы.

70 минут играть против 10ых, и всего несколько опасных моментов.
Забавляют распиаренные юные гении Барселоны. Вполне стандартные талантливые игроки. Особенно в матче против менее, чем средней команды.

С предвкушением ожидаю дисквалификации Левандовски за желтую, которую он стоял и ждал, когда объявили замену. Пару лет назад Ла Лига такую дисквалификацию дала Рамосу за гораздо менее очевидный фол. (Конечно, ничего не будет, иначе как Барсе играть в Классико, но сам момент выглядит как в цирке).

В общем, если ничего не делать, то кто будет смотреть Ла Лигу без интриги, которая отсутствует в этом году. Отсутствует - создадим. Буэ
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