Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Лас-Пальмасом»

Три очка на троих. Как «Зенит», ЦСКА и «Спартак» победы не добыли У всех трех фаворитов были разные приключения.

«Бохум» – «Дармштадт 98»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.03.2024) Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 27-го тура