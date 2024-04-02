«Наполи» сделает солидное предложение Конте

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сегодня, 12:11

«Наполи» готовит солидное предложение для . Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис лично заинтересован в специалисте. Конте предложат двухлетний контракт с возможностью продления на год. Зарплата итальянца составит 8 миллионов евро за сезон, если специалист отработает три сезона, то она вырастет на 400-500 тысяч евро. Также в соглашении будут прописаны бонусы за достижение поставленных целей, но прежде всего Конте получит карт-бланш на трансферном рынке и сможет влиять на назначение спортивного директора. При этом руководство не будет вмешиваться в тренерскую деятельность.

Напомним, Конте находится без работы с марта 2023 года. 54-летний итальянец возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Челси» , «Интер» и «Тоттенхэм». Он выигрывал Суперкубок Италии, Кубок Англии, АПЛ и четырежды Серию А.

Ранее сообщалось, что Конте хотят видеть в «Баварии».