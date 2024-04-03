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Раконьяц вернётся в «Локомотив»

сегодня, 14:33

«Бачка-Топола» не будет выкупать нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца. Игрок неплохо начал в сербском клубе, но так и не сумел закрепиться в основном составе. Летом Раконьяц вернётся в «Локомотив». Но «красно-зелёные» также не рассчитывают на форварда. Вероятнее всего, его ждёт очередная аренда.

Раконьяц перешёл в «Локомотив» в июле 2022 года (15 матчей, 1 ассист). При этом аренда в «Бачка-Тополу» является уже второй для игрока. Контракт Раконьяца с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. За «Бачка-Тополу» 23-летний нападающий провёл 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает черногорца в 1,2 миллиона евро.

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Все комментарии
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:46
И наконец: из 13 голов ошибся только в одном, рекорд мог бы быть 252202 в группе без призов в равных условиях. Этот рекорд принадлежит мне, а не Антону (1984). Аккаунт основной? Основной!
adekvat
adekvat
сегодня в 14:45
В топку его, зачем его вообще брали.
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:43
Еще одно доказательство. Я же имею право сказать что-то в мою защиту?
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:39, ред.
И посмотрите на ставку. В начале месяца вложил 2000 очков и выиграл 61000. В процентах - 3050%. Минус? Это чтобы никто не говорил что этот релультат зависит от больших вложений.
Neuron0006
Neuron0006
сегодня в 14:36
Аккаунт Антона, о котором говорят - 1984. Посмотрите на таблицу.
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