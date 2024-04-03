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сегодня, 14:33

«Бачка-Топола» не будет выкупать нападающего «Локомотива» . Игрок неплохо начал в сербском клубе, но так и не сумел закрепиться в основном составе. Летом Раконьяц вернётся в «Локомотив». Но «красно-зелёные» также не рассчитывают на форварда. Вероятнее всего, его ждёт очередная аренда.

Раконьяц перешёл в «Локомотив» в июле 2022 года (15 матчей, 1 ассист). При этом аренда в «Бачка-Тополу» является уже второй для игрока. Контракт Раконьяца с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. За «Бачка-Тополу» 23-летний нападающий провёл 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает черногорца в 1,2 миллиона евро.