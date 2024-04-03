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Карпин высказался по поводу контракта со сборной России

сегодня, 12:07

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своём будущем.

В сборной ещё неизвестно, остаюсь я или нет. В «Ростове» — да, у меня контракт.

Ранее Карпин поделился впечатлениями от работы в сборной России.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:23
Цели и задачи сборной не совсем понятны...
Neuron0025
Neuron0025
сегодня в 12:21
Я великий клоновод? Я совсем не великий клоновод, я только и умею играть с фамильного аккаунта и побеждать - без вариаций точных счетов одного матча.
Neuron0025
Neuron0025
сегодня в 12:18
Нет, я понимаю мотивы комментариев. А кстати - где ДСА? За 8 лет (8 лет это 96 месяцев), у него только одна победа с ДСА, у некоторых даже нет этой победы. Поздравляю его с этой победой!


Жаль, тогда я не был активен на соккере, чтобы поздравить его. Молодец!
drug01
drug01
сегодня в 12:10
А что Карпину терять игр нет а должность есть
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