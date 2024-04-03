Карпин высказался по поводу контракта со сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своём будущем.
В сборной ещё неизвестно, остаюсь я или нет. В «Ростове» — да, у меня контракт.
Ранее Карпин поделился впечатлениями от работы в сборной России.
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о своём будущем.
В сборной ещё неизвестно, остаюсь я или нет. В «Ростове» — да, у меня контракт.
Ранее Карпин поделился впечатлениями от работы в сборной России.
Жаль, тогда я не был активен на соккере, чтобы поздравить его. Молодец!
Жаль, тогда я не был активен на соккере, чтобы поздравить его. Молодец!