Новый исполнительный директор РПЛ назвал свои задачи

Исполнительный директор Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) рассказал о своих задачах на новой должности.

3 апреля Мележиков сменил на посту Сергея Чебана, которому предложили должность советника.

Вся операционная деятельность, мы не делим на какие-то направления. Моя задача — обеспечить координацию, чтобы президент мог заниматься самым важным, не снимая функции контроля. Рад, что стал частью команды. Составление календаря в том числе входит в мои обязанности. Я свои личные предпочтения засуну глубоко, равноприближённым я обязан быть.

По Сергею Чебану мы подумаем. Мы найдём ему применение, учитывая его знания и опыт.