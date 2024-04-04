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Новый исполнительный директор РПЛ назвал свои задачи

сегодня, 10:32

Исполнительный директор Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Евгений Мележиков рассказал о своих задачах на новой должности.

3 апреля Мележиков сменил на посту Сергея Чебана, которому предложили должность советника.

Вся операционная деятельность, мы не делим на какие-то направления. Моя задача — обеспечить координацию, чтобы президент мог заниматься самым важным, не снимая функции контроля. Рад, что стал частью команды. Составление календаря в том числе входит в мои обязанности. Я свои личные предпочтения засуну глубоко, равноприближённым я обязан быть.

По Сергею Чебану мы подумаем. Мы найдём ему применение, учитывая его знания и опыт.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:53
Какая идиллия - один чиновник сменил другого на ответственном посту , но тому (о чудо!) моментально нашли место возле этой же "кормушки"
adekvat
adekvat
сегодня в 10:34
Начальство меняется, а воз и ныне там.
Гость
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