Главный помощник Переса изменил «Реал». Скаут заманил в клуб Беллингема, Винисиуса и Эндрика

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сегодня, 10:23

Знакомьтесь, серый кардинал больших трансферов.

Калафат держится в тени

«Реалом» управляют три человека. Флорентино Перес – публичная вершина властного треугольника. Дедушку узнает любой фанат футбола, испанский миллиардер часть фольклора. Но рядом с ним есть Хосе Анхель Санчес – 57-летний директор, начинавший в «Реале» как специалист по продажам и маркетингу в 2000-м. Спустя девять лет Хосе получил повышение, стал исполнительным директором клуба. А третьим в связке является самый молодой, 51-летний Хуни Калафат, скаут «Реала», который семь лет назад стал главным по переговорам.

Именно Калафат летает общаться с родителями футболистов и самими игроками. Главный скаут одобряет кандидатуры, споря с Анчелотти и Пересом. Хуни давно уже не просто аналитик клуба. Ему доверяют работу, которую раньше делал Флорентино Перес. Не забывайте, что президенту знаменитого клуба 77 лет, пожилой человек, которому сложно мотать по миру от Рио-де-Жанейро до Дортмунда, когда нужно вести сложные переговоры. Перес приглашает к себе представителей игроков, а мама Мбаппе недавно гостила в Мадриде.

А Калафат ведёт переговоры на выезде. Хуни успешен в последние годы, создает себе репутацию «серого кардинала» клуба. Причем приходится выйти из тени, поскольку о нём начали говорить сами футболисты. Эндрик, автор победного гола Бразилии на «Уэмбли», получил приглашения от доброго десятка клубов из Европы. Многие в Бразилии отмечают, что другие богачи готовы были заплатить больше и предложить лучшие финансовые условия, чем «Реал». Но Калафат каждые два месяца летал в Бразилию, общался с юношей и убедил отказать ПСЖ .

Скаут омолодил «Реал»

Зрители, которые помнят футбол начала века, знают о стратегии «Зиданов и Павонов». Был у «Реала» такой защитник и воспитанник – Франциско, которого Перес хотел видеть в основе рядом с суперзвездами, вроде Бекхэма, Роналдо, Фигу и Зидана. Вот только Флорентино не учел, что нельзя заменить Макелеле на Гравесена в опорной зоне без потери статуса в европейском футболе. «Реал» двенадцать лет жил без Кубка чемпионов. А успехи пришли, так уж совпало, вместе с Калафатом. Он был назначен скаутом в январе 2014-го, накануне прорыва Анчелотти.

Понятно, что Роналду и компанию в клуб пригласили усилиями Переса. Флорентино не скупился и платил большие деньги за Бэйла, Модрича и других будущих легенд «Реала». Но сейчас, когда та эпоха заканчивается – осталось попрощаться с Карвахалем, Модричем и Кроосом, нужны новые вожаки. И их приводит именно Калафат. Хуни грамотно подбирает кадры. Например, прошлым летом у него возникли споры с Пересом и Анчелотти. Президент и тренер после травмы Куртуа искали звезду, поставили на испанца Кепу, а Калафат всегда поддерживал Лунина.

В итоге Андрей будет основным голкипером «Реала» в решающих матчах сезона. Никто не застрахован от ошибок, у скаута Калафата они есть и будут. Но надо отдать должное испанцу с бразильским паспортом, он умеет вести переговоры. В 2022 году главу отдела международного футбола «Реала» назвали лучшим скаутом планеты. Причем Калафат целится на ребят, которых можно назвать не настоящим, а будущим футбола. Например, когда Зидан ударил головой Матерацци, то Эндрик ещё был у мамы в животе, мальчик родился через две недели.

Хуни хвалят футболисты

Беллингем выделил Калафата, когда опубликовали их совместное фото. Именно бывший журналист, который стал успешным скаутом, прилетал в Дортмунд и доказывал Джуду, что «Реал» лучше, чем «Манчестер Сити». Уговорить Хуни умеет, ведь англичанину названивали из Манчестера и Ливерпуля. Когда с одной стороны предлагает сотрудничество Гвардиола, а с другой прилетает невысокий испанец, похожий на офисного работника в типичном костюме небогатого юриста, то многие выбрали бы Хосепа, а не Хуни. Но Калафат объясняет козыри «Реала».

Посмотрим, чем закончится очередная битва Гвардиолы и Анчелотти. Шансы накануне четвертьфиналов Лиги чемпионов почти равные. Играют два победителя Лиги чемпионов последних лет. Но Беллингем ведёт вперед «Реал», как Винисиус, Вальверде и многие другие латиноамериканцы, которых Калафат привёл в «Реал». Испанец дружит даже с теми, кто пришел до его повышения. Например, Хуни прекрасно знаком с Каземиро. Хотя специализацией скаута является рынок Южной Америки, в Европе у Калафата тоже появились неплохие связи в клубах.

«Монако» мог продать контракт Тчуамени в АПЛ , но выбрали «Реал». Скаут настоял, чтобы сумма трансфера перебила предложения других клубов. Также Хуни выбрал Камавинга из «Ренна». Калафат вёл дела с Винисиусом, когда другие сомневались – за юного бразильца отдали большие деньги. Теперь Хуни расширяет географию. Прошлым летом главный скаут клуба забрал у «Фенербахче» юного Гюлера. И хотя Арде мешают травмы, рано ставить крест на его карьере в Испании. Мальчишка очень талантливый. У Калафата определенно есть футбольный вкус.

Дома обычный немолодой неприметный на вид папаша – у Хуни две дочери в средней школе. А вот на работе это человек, который подарит «Реалу» один из самых перспективных составов мира. Родриго, Эдрик, Винисиус и Мбаппе в атаке, Вальверде, Тчуамени и Беллингем в центре поля. Камавинга и Гюлер где-то рядом, в воротах Лунин. Даже Милитао, у которого сейчас травма, вёл со времен «Порту» именно скаут Калафат. Очень важно, что многие новички подходят «Реалу» по стилю. Даже забрасывание удочки в направлении Холанда может сработать.

Разговоры про Дэвиса на левый фланг и Александер-Арнольда на правый край не кажутся попыткой нахватать звезд. Все цели не старые, но с большим опытом в Лиге чемпионов. Оба латераля лучше атакуют, чем обороняются, но это забота Анчелотти – заставить суперзвезд пахать без мяча, как делали Бензема, Кроос и Модрич.