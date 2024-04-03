«Клуб бывших». МЮ переманивает экс-сотрудников «Манчестер Сити»

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сегодня, 00:41

Кажется, Джим Рэтклифф придумал, как вернуть величие «Юнайтед».

Через «Саутгемптон»

Когда компания INEOS бизнесмена Джима Рэтклиффа приобрела 25 процентов акций «Манчестер Юнайтед» у семейства Глейзеров, это могло показаться мелочью. Однако вместе с этой четвертью акцией Рэтклифф приобрел и право заниматься спортивным руководством клубом. Это куда более существенно. И некоторое время назад мы рассуждали о том, что смена главного тренера – это не то, чем займется Рэтклифф и чем ему стоит заниматься сразу. Сначала нужно собрать команду менеджеров. Кажется, осмотревшись, он принялся за дело.

Последние новости, связанные с перестановками в руководстве «Манчестер Юнайтед», касаются приглашения футбольного директора «Саутгемптона» Джейсона Уилкокса. Поговаривают, что «святые» намерены жестко отказать МЮ , однако «Юнайтед» готов выплатить «Саутгемптону» сумму, эквивалентную годовой зарплате Уилкокса. Сколько обещано самому специалисту, можно предположить. Вряд ли и один, и другой устоят.

В новой спортивной иерархии «Юнайтед» Уилкокс должен стать ключевой фигурой. Но почему именно он? Какой такой бриллиант отыскал Рэтклифф в «Саутгемптоне»? Ответ очень простой. Уилкокс не так прост, как кажется.

В январе 2023 года он ушел в отставку с поста директора академии «Манчестер Сити», где проработал в течение девяти лет. Причем «горожане» хотели сохранить Уилкокса, но тот отказался, предпочтя перейти в «Саутгемптон» на более значимую позицию.

Фил Фоден, Рико Льюис, Оскар Бобб, Коул Палмер – это все «продукция» Уилкокса. Он занял свой пост в 2017 году, а до этого тренировал команду «Манчестер Сити» в возрасте до 18 лет. Тогда становится понятнее, в чем интерес МЮ к этому специалисту. Именно он сделал академию «Сити» одной из лучших в Англии, что, в общем, не было обязательной задачей для клуба, имеющего столько денег и возможностей привлекать футболистов любой звездности из любой страны.

Но Уилкокс добивался успеха в молодежном первенстве Англии, дважды выходил в финал Молодежного Кубка. После этого он занял более управленческую должность в «Манчестер Сити». Затем решил поработать в «Саутгемптоне» с Расселом Мартином, и «святые» в настоящее время ведут борьбу за повышение в классе из Чемпионшипа.

Кстати, у Уилкокса вполне насыщенной получилась и карьера игрока. Он становился чемпионом Англии в составе «Блэкберна» в 1995 году, сыграв за эту команду 238 матчей в общей сложности за десять лет. Также выступал за «Лидс», «Лестер» и «Блэкпул», а завершил карьеру в 2006 году.

Воссоединение с товарищем

Надо заметить, что в МЮ Уилкокс не будет чувствовать себя одиноко. Там он воссоединится с Омаром Беррадой, который стал первым серьезным приобретением «Юнайтед» при Рэтклиффе. Его на «Олд Траффорд» переманили непосредственно из «Манчестер Сити», точнее из City Football Group (CFG), где он был директором по футбольным операциям, занимаясь всей империей, включающей 13 клубов.

В МЮ Беррада стал исполнительным директором. В «Сити» он работал с 2011 года, то есть на протяжении всего становления команды в суперклуб. Кстати, как и многие другие сотрудники «Манчестер Сити», Беррада успел поработать и в «Барселоне». Этот круговорот продолжится.

Планируется, что Беррада в МЮ займется и деловой, и спортивной сферами, а также займет место в совете директоров. Для «Юнайтед» это большое приобретение. Дело не только в опыте и статусе нового сотрудника, но и в его имени. Человек, наладивший спортивный и экономический аспекты бизнеса «Манчестер Сити», будет иметь вес в любых вопросах.

А для «Сити» это станет потерей. Берраду рассматривали в качестве вероятного преемника футбольного директора Чики Бегиристайна, который тоже прибыл из «Барселоны» в свое время. Уход Беррады стал неожиданностью для «горожан», хотя там вполне здоровая структура, и его функции на себя взял Ферран Сориано. Не стоит думать, что вся архитектура империи держалась на этом специалисте.

Но и без Беррады своего успеха на всех фронтах «Сити» вряд ли добился бы. Ведь это не только машина для завоевывания трофеев. Этого можно было добиться и простым вливанием денег. Но «горожане» еще немало зарабатывают на продажах, воспитывают звездных игроков, имеют мощный бизнес. Без комплексной работы на всех фронтах этого добиться было бы невозможно.

Пока СМИ судачат о судьбе Эрика тен Хага и плодят слухи о новых главных тренерах команды, Рэтклифф сколачивает новую управленческую структуру.

Для трансферов

Также «Манчестер Юнайтед» хочет заполучить на роль спортивного директора Дэна Эшуорта из «Ньюкасла». «Сороки» до последнего не хотели отпускать 52-летнего специалиста, на которого сделали большую ставку в формировании состава. Он обещал, что за три года сможет собрать боевую команду. Срок разумный еще и с той точки зрения, что «Ньюкасл» со своими богатыми владельцами не может начать тратить в одночасье огромные суммы.

Уже само попадание «сорок» в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона говорит о хорошей работе Эшуорта. Но еще больше о его способностях могут сказать успехи «Брайтона», с которым он работал ранее и куда вытащил многих талантливых футболистов, которые смогли расцвести в «Брайтоне», позволили ему подняться, а потом продать их за большие деньги. Митома, Троссар, Кукурелья, Кайседо, Уайт и Санчес – со всеми работал Эшуорт, чем вывел футболистов и клуб на новый уровень.