1712261777

вчера, 23:16

Компания NSN (Never Say Never), основанная вместе со своим партнером Жоэлем Боррасом, а также , достигла договорённости о покупке доли акций датского клуба «Хелсингор».

NSN заплатила 2 млн евро, чтобы спасти датскую команду от банкротства. «Хелсингор» закончил сезон на последнем в чемпионате Дании. Теперь клубу предстоит играть в плей-офф на вылет, чтобы не попасть в низший дивизион.