Больше 500 млн евро за 3 игроков. «Реал» сделал Беллингема самым дорогим в мире, Мбаппе – поблизости

1712079902

сегодня, 20:45

Обновлён топ игроков по оценочной трансферной стоимости.

5-е место. Букайо Сака («Арсенал») – 130 млн евро

Английский вингер – уже не подающий надежды талант «канониров», который в финале Евро-2020 не реализовал пенальти в матче против Италии. Это полноценный лидер национальной команды и своего родного клуба.

Букайо вырос незаметно быстро, вдруг вклинился в спор лучших – и этим олицетворяет нынешний «Арсенал». И футболист, и его команда, регулярно добиваются новых высот, для которых их называли слишком молодыми и неопытными. Лондонцы в прошлом сезоне уже участвовали в чемпионской гонке, теперь делают это на равных с «Сити» и «Ливерпулем», плюс в ЛЧ пробились в четвертьфинал и могут двинуться дальше.

А Сака вот уже третий сезон кряду – на первых ролях в проекте Артеты. Он незаменим в группе атаки «канониров», регулярно забивает больше 10 мячей за чемпионат. С 13 голами в 28 встречах текущего сезона это лучший бомбардир команды.

Если движение по восходящей продолжится, лондонцы ухватят хотя бы один большой трофей и в перспективе будут серьёзной силой в Европе. А Сака это сделает ещё дороже – можно даже побороться с лидером топа.

4-е место. Винисиус («Реал») – 150 млн евро

Какой бы скандальной славой ни обладал Винисиус, он остаётся лидером нового поколения «Реала». Это символ трансферной политики «сливочных». Притягивать лучших одним именем и платить за это 100+ млн евро – это, конечно, подчёркивает влиятельность «Реала». Но они умеют отбирать алмазы до того, как их увидят другие.

Винисиуса подписали ещё до наступления совершеннолетия. В 18 лет привезли в Европу, планомерно подготовили к стартовой обойме – и в сезоне-21/22 он выстрелил (35 матчей Ла Лиги, 17 голов и 10 ассистов). После закрепился в статусе лидера, обрёл товарища – Родриго. Теперь будет наставником для пошедшего по тому же пути Эндрика.

Сейчас Винисиус вызывает негатив вызывающим поведением на поле, за ним тянется скандальный шлейф. Но это не мешает форварду делать разницу, оставаться на виду, даже когда в «Реале» сияют такие таланты, как Беллингем, Вальверде, Тчуамени, Камавинга.

3-е место. Килиан Мбаппе ( ПСЖ ) – 180 млн евро

Сделать себе имя, будучи ещё игроком «Пари Сен-Жермен» — подтверждение огромнейшего таланта Килиана. Обычно самыми дорогими становятся сильнейшие футболисты, которые вдобавок попали в соответствующий по статусу клуб. Для Эрлинга Холанда таким стал «Ман Сити», для Беллингема – «Реал».

180-миллионный Мбаппе – плод его собственных усилий и таланта. В «Пари Сен-Жермен» слишком низкий потолок, поскольку к парижанам на международной арене невозможно относиться серьёзно. Шейхи хватают всё, что блестит, пытаются создать дрим-тим, но не прорабатывают побочные эффекты – и в ЛЧ ПСЖ становится посмешищем.

В то же время Мбаппе ожидаемо сразу стал лидером проекта, на второй свой сезон забил 33 мяча и сделал 11 ассистов в 29 играх Лиги 1. И в последних 4 кампаниях стабильно пробивает отметку в 25 мячей за чемпионат (сейчас – 24 гола в 25 встречах). К тому же это лидер на данный момент сильнейшей европейской сборной, который может в одиночку делать результат в решающем матче.

При таком масштабе таланта страшно представить, куда выстрелит цена на Килиана после его перехода в «Реал» — если он, конечно, окажется плодотворным.

2 место. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 180 млн евро

Вполне сопоставимым потенциалом обладает Эрлинг Холанд – с той лишь разницей, что в главный клуб своей жизни он попал раньше. С его приходом «горожане» сняли еврокубковое проклятие и завоевали первую победу в ЛЧ , вдобавок оформили требл. И главное – продолжают доминировать во всех турнирах.

Эрлинг в минувшей кампании просто переиграл всю Премьер-Лигу, обновил рекорд результативности за один сезон (36 мячей в 35 матчах). И ожидаемо вошёл в список наиболее дорогих игроков. Сейчас его результативность просела (18 голов в 24 играх чемпионата), появились ляпы, иногда есть проблемы с реализацией.

Норвежцу попросту нет смысла покидать «Сити». АПЛ – по-прежнему чемпионат, достойный звания Суперлиги. Нигде нет такого уровня конкуренции, настолько талантливых тренеров и такого тактического разброса. Быть лидером здесь – это больше, чем быть лидером Ла Лиги или другого чемпионата. Поэтому величие «Сити» будет эффективно укреплять величие самого Холанда.

1 место. Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн евро

Один из немногих примеров, когда «Реал» действительно сумел купить счастье за деньги. Удачных трансферов за 100+ млн евро в активе «сливочных» единицы. И удивительно, насколько быстро юный полузащитник окупил вложенное.

Удивительно, что 20-летний футболист может быть оценён в 103 млн евро. Удивительно, что психологически выдержит давление большим ценником, большим клубом, огромными ожиданиями.

Джуд мгновенно заиграл так, будто в Мадриде находится уже несколько лет. В клубе обновился костяк, место былых лидеров заняли Вальверде, Тчуамени, Винисиус и др. Но не было профильного форварда. Англичанин мало того, что вписался в стартовый состав и с ходу стал давать огромный объём с мячом – он временно закрыл потребность в нападающем. Сейчас в активе хавбека 16 мячей и 4 голевых за 23 матча чемпионата Испании.