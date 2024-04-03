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Головин вошёл в топ-3 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

сегодня, 09:52

Transfermarkt представил список самых дорогостоящих футболистов от каждой страны из постсоветского пространства.

На первом месте находится грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 млн евро). Вторым идёт украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко (42 млн). Замыкает топ-3 российский полузащитник «Монако» Александр Головин (30 млн).

Также в списке: Эдуард Сперцян (Армения, «Краснодар» — 18 млн), Бахтиёр Зайнутдинов (Казахстан, «Бешикташ» — 6 млн), Олег Рябчук (Молдавия, «Спартак» Москва — 5 млн), Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан, ЦСКА — 5 млн), Гвидас Гинеитис (Литва, «Торино» — 2 млн), Карл Хейн (Эстония, «Арсенал» Лондон — 2 млн), Илья Шкурин (Белоруссия, «Сталь» Мелец — 2 млн), Ренат Дадашов (Азербайджан, «Хатайспор» — 2 млн), Раймонд Кроллис (Латвия, «Вышков» — 1,5 млн), Рустам Ятимов (Таджикистан, «Истиклол» — 1,2 млн), Гулжигит Алыкулов (Кыргызстан, «Неман» — 550 тысяч), Руслан Мингазов (Туркменистан, «Китчи» — 450 тысяч).

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 10:37
а где Мудрик, Довбик, Цыганков?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:29
Если он стоит 30 млн, почему никто не покупает.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:22
Молодец Санька! .... продолжай в том же духе!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:14
Молодец! Ничего не скажешь
112910415
112910415
сегодня в 10:08
Головин молодчина !
r5pku5kpdqrm
r5pku5kpdqrm
сегодня в 10:05
Своим трудом и упорством достиг этого, молодец!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:02
Головин хорош. А за что у Зины такая цена для меня вопрос....
Neuron0025
Neuron0025
сегодня в 10:01
Настоятельно рекомендую перейти по этой ссылке и понять где правда, а где ложь.

Вот ссылка: https://www.soccer.ru/news/1371170

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