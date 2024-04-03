Головин вошёл в топ-3 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

1712127169

сегодня, 09:52

Transfermarkt представил список самых дорогостоящих футболистов от каждой страны из постсоветского пространства.

На первом месте находится грузинский нападающий «Наполи» (80 млн евро). Вторым идёт украинский защитник лондонского «Арсенала» (42 млн). Замыкает топ-3 российский полузащитник «Монако» (30 млн).