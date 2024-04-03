Головин вошёл в топ-3 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

Transfermarkt представил список самых дорогостоящих футболистов от каждой страны из постсоветского пространства.
На первом месте находится грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия (80 млн евро). Вторым идёт украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко (42 млн). Замыкает топ-3 российский полузащитник «Монако» Александр Головин (30 млн).
Также в списке: Эдуард Сперцян (Армения, «Краснодар» — 18 млн), Бахтиёр Зайнутдинов (Казахстан, «Бешикташ» — 6 млн), Олег Рябчук (Молдавия, «Спартак» Москва — 5 млн), Аббосбек Файзуллаев (Узбекистан, ЦСКА — 5 млн), Гвидас Гинеитис (Литва, «Торино» — 2 млн), Карл Хейн (Эстония, «Арсенал» Лондон — 2 млн), Илья Шкурин (Белоруссия, «Сталь» Мелец — 2 млн), Ренат Дадашов (Азербайджан, «Хатайспор» — 2 млн), Раймонд Кроллис (Латвия, «Вышков» — 1,5 млн), Рустам Ятимов (Таджикистан, «Истиклол» — 1,2 млн), Гулжигит Алыкулов (Кыргызстан, «Неман» — 550 тысяч), Руслан Мингазов (Туркменистан, «Китчи» — 450 тысяч).
Вот ссылка: https://www.soccer.ru/news/1371170
Там вы не найдете нейроны, все остальное не важно. Читайте мои комментарии, посмотрите на скриншоты, и все поймете сами, я рассчитываю на ваш интеллект и способности! Вперед!
Вот ссылка: https://www.soccer.ru/news/1371170
Там вы не найдете нейроны, все остальное не важно. Читайте мои комментарии, посмотрите на скриншоты, и все поймете сами, я рассчитываю на ваш интеллект и способности! Вперед!