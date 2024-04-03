«Сантос» договорился с «Краснодаром» о выплате долга за Куэву

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сегодня, 17:07

«Сантос» достиг соглашения с «Краснодаром» о погашении задолженности за трансфер полузащитника .

Переговоры были завершены во время виртуальной встречи во вторник утром, на ней присутствовали советы директоров клубов. В соответствии с соглашением, «Сантос» погасит долг в размере 4,5 млн долларов четырьмя частями до 25 июня этого года.

Бразильский клуб в связи с долгом получил трансферный запрет от ФИФА .

Куэва перешёл из «Краснодара» в команду из Сан-Паулу в феврале 2019 года на правах аренды. В январе 2020-го «Сантос» выкупил футболиста.