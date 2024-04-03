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«Сантос» договорился с «Краснодаром» о выплате долга за Куэву

сегодня, 17:07

«Сантос» достиг соглашения с «Краснодаром» о погашении задолженности за трансфер полузащитника Кристиана Куэвы.

Переговоры были завершены во время виртуальной встречи во вторник утром, на ней присутствовали советы директоров клубов. В соответствии с соглашением, «Сантос» погасит долг в размере 4,5 млн долларов четырьмя частями до 25 июня этого года.

Бразильский клуб в связи с долгом получил трансферный запрет от ФИФА.

Куэва перешёл из «Краснодара» в команду из Сан-Паулу в феврале 2019 года на правах аренды. В январе 2020-го «Сантос» выкупил футболиста.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 17:28
Я, похоже, бразилец. А пеня набежала?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:17
Надо расчитоваться во время,не ждать указки от ФИФА.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:13
За бразильцами нужен глаз да глаз - не любят долги отдавать.
Гость
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