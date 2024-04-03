Данил Глебов раскрыл свои финансовые траты

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, сколько тратит денег в месяц.
Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Естественно, на ребёнка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально.
На себя где-то 150 тысяч в месяц.
Глебов выступает за «Ростов» с зимы 2019 года. Его контракт истекает летом 2028 года. В текущем сезоне опорный полузащитник сыграл 29 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего россиянина в 8 миллионов евро.
Логопед...
Развивашки... Это как? Жене приплачивает за прочтение сказок? Стишков? Рисовать ребенка учит художник российской Академии?
Логопед...
Развивашки... Это как? Жене приплачивает за прочтение сказок? Стишков? Рисовать ребенка учит художник российской Академии?
Какие еще мифические рекорды? То есть не видно или как? Трудно прочесть фамилию Тер-Аристакесян?
Я знаю что поздравил его, а когда я предложил реванш - он почему-то исчез. По твоему спортивый поступоок отказаться от реванша? В эти месяцы когда я согласился на дуель, я преподавал музыку в приграничных деревнях. Для меня важнее были дети, а не победа над Антоном...
Мифические рекорды? Это тоже миф? Если да, значит я заяц, а тот кто лидирует "мифическое божество"..
Какие еще мифические рекорды? То есть не видно или как? Трудно прочесть фамилию Тер-Аристакесян?
Я знаю что поздравил его, а когда я предложил реванш - он почему-то исчез. По твоему спортивый поступоок отказаться от реванша? В эти месяцы когда я согласился на дуель, я преподавал музыку в приграничных деревнях. Для меня важнее были дети, а не победа над Антоном...
Мифические рекорды? Это тоже миф? Если да, значит я заяц, а тот кто лидирует "мифическое божество"..