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Данил Глебов раскрыл свои финансовые траты

сегодня, 11:45

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, сколько тратит денег в месяц.

Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Естественно, на ребёнка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально.

На себя где-то 150 тысяч в месяц.

Глебов выступает за «Ростов» с зимы 2019 года. Его контракт истекает летом 2028 года. В текущем сезоне опорный полузащитник сыграл 29 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:58
Слово Няни напрягает...
Логопед...
Развивашки... Это как? Жене приплачивает за прочтение сказок? Стишков? Рисовать ребенка учит художник российской Академии?
Neuron0025
Neuron0025 ответ tcztkzd29n7n (раскрыть)
сегодня в 11:56
"Речь шла не о мифических никому не интересных рекордах",

Какие еще мифические рекорды? То есть не видно или как? Трудно прочесть фамилию Тер-Аристакесян?

Я знаю что поздравил его, а когда я предложил реванш - он почему-то исчез. По твоему спортивый поступоок отказаться от реванша? В эти месяцы когда я согласился на дуель, я преподавал музыку в приграничных деревнях. Для меня важнее были дети, а не победа над Антоном...

Мифические рекорды? Это тоже миф? Если да, значит я заяц, а тот кто лидирует "мифическое божество"..
dgv8dz5x4gu7
dgv8dz5x4gu7
сегодня в 11:50
Всем бы такие траты денег
Гость
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