Данил Глебов раскрыл свои финансовые траты

Полузащитник «Ростова» и сборной России рассказал, сколько тратит денег в месяц.

Если брать не только себя, но и семью, то 300-400 тысяч рублей. Естественно, на ребёнка много уходит: развивашки, няни, логопеды. Большая сумма, но это нормально.

На себя где-то 150 тысяч в месяц.