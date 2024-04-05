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В «Реале» полагают, что Алонсо возглавит команду после ухода Анчелотти

сегодня, 12:14

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил о желании остаться в своем нынешнем клубе в следующем сезоне. В «Реале» эти слова восприняли как намерение специалиста дождаться предложения от «сливочных».

В раздевалке «Реала» также активно обсуждают возможное приглашение Алонсо, а боссы клуба считают его лучшей альтернативой Карло Анчелотти, когда тот покинет команду.

Контракт рулевого с «Байером» рассчитан до 2026 года, руководство и тренер уважают друг друга, возможному уходу испанца препятствовать не будут.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 13:17
Де-факто у них обоих контракт на этот и ещё два сезона и они истекают летом 2026) Поэтому это, действительно, загадывание вперёд. Кроме того, если, допустим, "Реал" будет праймовейший с Мбаппе, Эндриком и нынешними игроками на топе формы, то Перес, который не любит менять то, что работает, будет уже по-другому думать.
8eg7hws9brqn
8eg7hws9brqn
сегодня в 13:09
Об этом рано ещё говорить и история подсказывает что это не всегда срабатывает
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:57
интересно что спецы будут говорить после следующего сезона а он как правило получается на много трудней первого
Гость
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