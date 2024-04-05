В «Реале» полагают, что Алонсо возглавит команду после ухода Анчелотти

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил о желании остаться в своем нынешнем клубе в следующем сезоне. В «Реале» эти слова восприняли как намерение специалиста дождаться предложения от «сливочных».
В раздевалке «Реала» также активно обсуждают возможное приглашение Алонсо, а боссы клуба считают его лучшей альтернативой Карло Анчелотти, когда тот покинет команду.
Контракт рулевого с «Байером» рассчитан до 2026 года, руководство и тренер уважают друг друга, возможному уходу испанца препятствовать не будут.