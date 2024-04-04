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Рио Фердинанд назвал причину, по которой он не смог стать тренером

вчера, 21:44

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, почему не стал тренером.

В 2015 году, когда Рио повесил бутсы на гвоздь, он начал посещать тренерские курсы. Однако в это время его жена Ребекка умерла от рака груди. У Фердинанда осталось трое детей.

Я начал посещать тренерские курсы. Я хотел быть тренером. Я, Уэйн Руни, Майк Каррик и Джон О'Ши посещали курсы вместе. Но личная ситуация не позволила мне стать тренером. Если ты являешься менеджером, ты должен работать над этим 24 часа в сутки и 7 дней в неделю без выходных.

Моим детям нужно было, чтобы я был с ними на 100 процентов. Я был на работе [телевизионным экспертом], но со мной можно было связаться. Я все еще могу приходить на родительские вечера, тогда как тренеры не могут сделать этого. Мне пришлось принять решение, чтобы не быть тренером, очень быстро.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 21:46
Уважуха капитану МЮ. Детей поднимал...
Вещий
Вещий
вчера в 21:46
Все правильно семья прежде всего, ты и так много достиг в истории футбола.
Гость
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