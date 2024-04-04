«Барселона», «Бавария» и «Ювентус» дерутся за тренера. Гранды хотят играть красиво

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сегодня, 17:27

Гвардиола посоветовал каталонцам наставника.

«Бавария»

Немцы планируют закрыть вопрос с новым тренером в апреле, ведь понимают, что пора сосредоточиться на матчах Лиги чемпионов. В четвертьфинале попался «Арсенал», давний вроде бы удобный соперник, да и Тухель знает «канониров». Но впереди победитель пары «Реала» и «Манчестер Сити», если пройдут Артету. Также на финишной прямой выборы наставника. Говорили о Рангнике, который сейчас работает со сборной Австрии, но это странный выбор. Возвращение Нагельсманна будет признанием ошибки Кана и Салихамиджича, уволенных год назад. А вот ставка на Де Дзерби – шаг к комбинационному футболу и перестроениям во всех линиях. Интересно сравнить подходы итальянца и испанца Алонсо, который остался в «Байере» ещё на год, ведь явно задумался о работе в «Реале». Гвардиола говорил, что сам завезет на автомобиле из Жироны в Мюнхен испанца Мичела. Но этого испанца нет в шорт-листе «Баварии». Тухель точно уходит, об этом объявили заранее. А вот герой разговора Де Дзерби получил приглашение не только из Германии, где надо вернуть на первое место главного фаворита Бундеслиги.

«Ювентус»

Аллегри проделал неплохую работу после личного тренерского кризиса. Но у Массимилиано есть грязный секрет, который давно все знают. Он великий ловелас. Наверное, главный из числа больших тренеров с финалами Лиги чемпионов. В основном у наставников скучная жизнь, взрослые дяди, дети, внуки. А у Аллегри полно жен и любовниц всю карьеру. Разводы и скандалы влияют на его тренерскую работу. Также Аллегри сам по себе больше похож на капризного и требовательного коллегу Конте, чем на тренера-добряка. Но у «Ювентуса» сейчас собирается интересный молодой коллектив. И хотя неизбежны потери, Де Дзерби мог бы привнести в игру «Ювентуса», который уже старается интереснее атаковать, особенности своего знаменитого стиля. У Роберто даже «Брайтон» играл как настоящий фаворит первым номером. Похоже, боссы «Ювентуса» считают, что молодой итальянец дорос до борьбы против Симоне Индзаги. Это если «Интер» не потеряет тренера летом. Смена наставника в миланском клубе — это тоже шанс для «Ювентуса» вернуть утраченные позиции.

«Барселона»

Говорят, Гвардиола советует каталонцам назначить именно Де Дзерби. Но здесь есть один важный момент. Хосепу этот наставник страшно нравится, поскольку постоянно нарушает правила. В Серии А Роберто с «Сассуоло» играл так, как не позволяли себе в те времена гранды. Сейчас уже больше такой открытой игры. В каждой команде, где Де Дзерби появляется, он улучшает игровые показатели. При этом на длительной дистанции у итальянца слушаются провалы как с «чайками». Поэтому «Барселоне», которая сделала первый шаг – стала чемпионом с Хави, опасно выбирать человека, который плох в продумывании следующего этапа. Особенно если надо бороться с грозным «Реалом». Эрнандес не справился в новом сезоне, но Лапорта и Деку мечтают оставить Хави на год. Ждут, пока Клопп наиграется с внуком, поживет несколько недель у родственников и соскучится по шуму больших арен. Каталонцы явно хотят назначить Юргена главным тренером, поэтому Де Дзерби могут отдать другой команде уже этим летом. Да и сам Роберто понимает, что у «Барселоны» плачевная игровая ситуация. Если за год найдут деньги, то крутой Клопп придет воевать с Анчелотти и Мбаппе. А пока убеждают Хави остаться на сезон, это логичный вариант, если цель – Юрген.

«Челси»

Тренер Де Дзерби настолько интересный, что во всех клубах, с которым Роберто сейчас связывают, у него начнутся увлекательные приключения. В Мюнхене надо поработать с движениями в центре полузащиты, причем Киммих, скорее всего, покинет «Баварию». В Турине ограниченные ресурсы, поэтому там работы ещё больше, начиная с линии обороны. В Каталонии интересно примерить «тики-таку» Де Дзерби на классические настройки схемы «4-3-3» имени Кройфа и Гвардиолы. А в «Челси» конфликт тактики ещё сильнее, поскольку классически этот клуб добивался успехов в бойцовском стиле, а не полагаясь на комбинационный яркий футбол. Почеттино не справляется с созданием чемпионской команды, но для Де Дзерби выбор в пользу «аристократов» самый опасный. Шансы на чемпионство в АПЛ минимальные, конкуренты готовились к забегу дольше. А вот провал понизит акции наставника, особенно если с «Челси» снимут очки в будущем в АПЛ за финансовые нарушения при трансферах. «Бавария» явно безопаснее для развития тренерской карьеры Роберто. Хотя Анчелотти может позвонить коллеге и рассказать, каким бывает коллектив в Мюнхене изнутри. Хватит ли Де Дзерби железной воли, чтобы управлять настолько непростыми людьми с амбициями, гонором и умением перессориться между собой?

«Манчестер Юнайтед»