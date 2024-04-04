«Оренбург» выкупил права на Куэро

Спортивный директор «Оренбурга» заявил о выкупе клубом у эквадорского «Индепендьенте» прав на нападающего .

О будущем Веры в команде

Мы пока эту тему не поднимаем. Сейчас сконцентрированы на решении поставленной задачи.

О том, вернётся ли Арсен Адамов в «Зенит»

Будущее Арсена в «Оренбурге» от нас не зависит. Если для нас всё хорошо закончится, конечно, мы хотели бы оставить у себя такого футболиста. А как всё будет — это решение «Зенита», самого игрока и его агента.

Про будущее Прохина

Всё упирается в результат и какие будут у нас возможности. Как и с Адамовым, мы хотели бы оставить Данила у себя.

О ситуации с Джастином Куэро

Мы его выкупили, у него долгосрочный контракт с «Оренбургом».

Про Гойковича и Томпсона, у которых заканчиваются контракты этим летом

Жена Гойковича не хочет ехать в Россию, потому что боится. Сам Ренато не хочет оставаться тут, поэтому продлевать контракт с «Оренбургом» он не стал. Что касается Томпсона, то мы хотели бы его выкупить, но всё будет зависеть от возможностей клуба по итогам сезона.