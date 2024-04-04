«Оренбург» выкупил права на Куэро

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил о выкупе клубом у эквадорского «Индепендьенте» прав на нападающего Джастина Куэро.
О будущем Веры в команде
Мы пока эту тему не поднимаем. Сейчас сконцентрированы на решении поставленной задачи.
О том, вернётся ли Арсен Адамов в «Зенит»
Будущее Арсена в «Оренбурге» от нас не зависит. Если для нас всё хорошо закончится, конечно, мы хотели бы оставить у себя такого футболиста. А как всё будет — это решение «Зенита», самого игрока и его агента.
Про будущее Прохина
Всё упирается в результат и какие будут у нас возможности. Как и с Адамовым, мы хотели бы оставить Данила у себя.
О ситуации с Джастином Куэро
Мы его выкупили, у него долгосрочный контракт с «Оренбургом».
Про Гойковича и Томпсона, у которых заканчиваются контракты этим летом
Жена Гойковича не хочет ехать в Россию, потому что боится. Сам Ренато не хочет оставаться тут, поэтому продлевать контракт с «Оренбургом» он не стал. Что касается Томпсона, то мы хотели бы его выкупить, но всё будет зависеть от возможностей клуба по итогам сезона.