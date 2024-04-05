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«Зенит» оспорит гол Угальде в матче со «Спартаком»

сегодня, 13:27
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обратился в ЭСК РФС на тему эпизода с засчитанным голом Манфреда Угальде в матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).

Сообщается, что нападающий Александр Соболев рукой скинул мяч своему партнеру по команде.

Ранее по теме высказался арбитр Игорь Федотов.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 16:05
Это ничего не даст. Счёт останется прежним.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 15:46
Про плавник зачётно!!!
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 15:36, ред.
Оспаривать голы после окончания матча, имхо оксюморон. После забитой либо не забитой банки рисунок игры значительно меняется, и не засчитай гол Угальде, не факт что СпаМ не поднапрягся бы сильнее и не забил еще один не успокоившись на достигнутом. В этом эпизоде претензии нужно было предъявлять во время игры и требовать просмотра ВАР. Тем более , что и в поведении самого Соболева после скидки было видно понимание им совершенного нарушения. Он просто "встал" и мяча не касался, хотя мог пробить и сам не дожидаясь Угальде. Здесь скорее могут иметь место претензии к Карасеву и его судейству. Но эпизод был не явный и без ВАР плохо читаемый. Еще раз, почему ВАР не был затребован во время ?
Байкал-38
Байкал-38 ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 15:33
А помнишь как Федун и ко. почти каждый тур в каждом чемпионате жаловались и даже грозились сняться с чемпионата?
Или это нечто другое?
До главных нытиков им ещё далеко, как собственно и всем остальным.
4RT
4RT
сегодня в 15:24
Нытики
Вещий
Вещий
сегодня в 15:02, ред.
Ну во-первых, не в руку, а в плавник....
А во-вторых, Карася никто не тронет, поэтому найдут объяснение типа:

1- так можно
2- виноват ВАР
3- мы не увидели руки
и тд и тп)
nubom
nubom
сегодня в 15:02
Похоже, в Зените объявился очередной Денис Пак...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 14:25
Ну и зачем это надо?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:21
Вообще удивительно как могли засчитать такой гол. А где ВАР?
Рука Соболева уж точно не была в естественном положении, рука была в движении.
Понимаю судья в поле в динамике мог, что то недоглядеть, но ВАР для того и придумали, что бы помогать судьям в поле.
Naherger
Naherger ответ dunzswy45ega (раскрыть)
сегодня в 14:03
Или чтобы счёт стал 0:2? Чего они хотят? Семак ссыкло
dunzswy45ega
dunzswy45ega
сегодня в 14:02
Цель этого всего? Переигровка?
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