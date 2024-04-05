«Зенит» оспорит гол Угальде в матче со «Спартаком»

1712312848

сегодня, 13:27

«Зенит» обратился в ЭСК РФС на тему эпизода с засчитанным голом в матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).

Сообщается, что нападающий Александр Соболев рукой скинул мяч своему партнеру по команде.

Ранее по теме высказался арбитр Игорь Федотов.