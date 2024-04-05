«Зенит» оспорит гол Угальде в матче со «Спартаком»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС на тему эпизода с засчитанным голом Манфреда Угальде в матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).
Сообщается, что нападающий Александр Соболев рукой скинул мяч своему партнеру по команде.
Ранее по теме высказался арбитр Игорь Федотов.
Рука Соболева уж точно не была в естественном положении, рука была в движении.
Понимаю судья в поле в динамике мог, что то недоглядеть, но ВАР для того и придумали, что бы помогать судьям в поле.
Рука Соболева уж точно не была в естественном положении, рука была в движении.
Понимаю судья в поле в динамике мог, что то недоглядеть, но ВАР для того и придумали, что бы помогать судьям в поле.
А во-вторых, Карася никто не тронет, поэтому найдут объяснение типа:
1- так можно
2- виноват ВАР
3- мы не увидели руки
и тд и тп)
А во-вторых, Карася никто не тронет, поэтому найдут объяснение типа:
1- так можно
2- виноват ВАР
3- мы не увидели руки
и тд и тп)