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В «Ростове» недовольны судейством в матче Кубка России против «Химок»

сегодня, 13:35
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗакончился после серии пенальти

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов против «Химок».

Судейство минут 55-60 было хорошего уровня. Были помарки, но в целом моменты трактовали одинаково, и судья не мешал командам играть. Что случилось дальше, не понимаю. Качеством последних 30 минут арбитр не может быть доволен. Понятно ли мне удаление Карпина и Онопко? Странные трактовки эпизодов, которые возмутили Карпина и Онопко. Следствием чего стало удаление.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаления Карпина и Онопко.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 14:18
А говорят, что наш кубок не котируется. Такие эмоции, как на ЕК.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:58
Карпин, Онопко, Рыскин - одного поля ягоды, покрытые лёгким налётом плесени.
arxrn9uj9cvf
arxrn9uj9cvf
сегодня в 13:43
Нужно требовать переигровки с другими судьями :))
Гость
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