В «Ростове» недовольны судейством в матче Кубка России против «Химок»

Спортивный директор «Ростова» высказался о судействе в матче 1/4 финала Кубка России Пути регионов против «Химок».

Судейство минут 55-60 было хорошего уровня. Были помарки, но в целом моменты трактовали одинаково, и судья не мешал командам играть. Что случилось дальше, не понимаю. Качеством последних 30 минут арбитр не может быть доволен. Понятно ли мне удаление Карпина и Онопко? Странные трактовки эпизодов, которые возмутили Карпина и Онопко. Следствием чего стало удаление.