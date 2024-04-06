ЭСК поддержала решение Карасёва засчитать гол Угальде в матче с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала верным решение главного арбитра первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» засчитать гол нападающего московской команды на 12-й минуте.

В сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза говорится:

Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч.

В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева, который прыгает и пытается принять мяч грудью.

Прежде чем нападающий примет мяч грудью, происходит минимальное касание его руки (выше уровня локтя) с мячом, после чего мяч достается партнёру нападающего, который забивает гол.

Судья, находясь в хорошей позиции, оценивает положение рук нападающего как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий (соприкосновения рук) игроков обороны.

В соответствии с протоколом ВАР, ВАР проверил положение руки нападающего в момент соприкосновения с мячом и определил, что объяснение судьи было идентично видеозаписи момента и что это не является очевидно ошибочным решением.

С других камер видно, что мяч попадает в грудь нападающего (нет явных признаков игры рукой), после чего достаётся партнёру, который забивает гол.

Поскольку данная ситуация не связана с немедленным забитием гола этим же игроком (гол забивает партнёр по команде), и контакт с рукой нападающего в этом случае не является наказуемым, ВАР не вмешивается в данную игровую ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.