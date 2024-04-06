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ЭСК поддержала решение Карасёва засчитать гол Угальде в матче с «Зенитом»

вчера, 19:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала верным решение главного арбитра первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Зенит» Сергея Карасёва засчитать гол нападающего московской команды Манфреда Угальде на 12-й минуте.

В сообщении на официальном сайте Российского футбольного союза говорится:

Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч.

В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева, который прыгает и пытается принять мяч грудью.

Прежде чем нападающий примет мяч грудью, происходит минимальное касание его руки (выше уровня локтя) с мячом, после чего мяч достается партнёру нападающего, который забивает гол.

Судья, находясь в хорошей позиции, оценивает положение рук нападающего как ненаказуемое, поскольку оно является следствием движения тела нападающего из-за действий (соприкосновения рук) игроков обороны.

В соответствии с протоколом ВАР, ВАР проверил положение руки нападающего в момент соприкосновения с мячом и определил, что объяснение судьи было идентично видеозаписи момента и что это не является очевидно ошибочным решением.

С других камер видно, что мяч попадает в грудь нападающего (нет явных признаков игры рукой), после чего достаётся партнёру, который забивает гол.

Поскольку данная ситуация не связана с немедленным забитием гола этим же игроком (гол забивает партнёр по команде), и контакт с рукой нападающего в этом случае не является наказуемым, ВАР не вмешивается в данную игровую ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот и решение ВАР не вмешиваться в данную ситуацию в соответствии с правилами игры и протоколом ВАР.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 01:04
Ласты Соболева не являются руками, так что всё по правилам....А миллионы глаз телезрителей не являются глазами...Позорище...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:24
Я бы тоже поддержал...как и ЭСК....

Ну не умеют ребята забивать по правилам....(последние 3 игры в РПЛ - 0 забитых).....и что ???
Пусть хоть руками помогут мячик закатить....если это на итоговый результат не влияет...
Они же не виноваты что соперники сильней....а порадоваться забитому голу охота....
ABir
ABir
вчера в 21:09
Ясно, что гол был красивым и забит по правилам, жаль, что этого гола Спартаку не хватило для победы и даже ничьей.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:33
Здесь речь о другом...
А если футболист стоит в стенке, с прижатой рукой и мяч попадает в неё (изменяет траекторию полёта) и что?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:10
В общем то большого вопроса здесь нет - чисто с биологической точки зрения "естественное положение" это то положение органа, которое свойственно для данного организма и встречается наиболее часто в его жизнедеятельности и не выходит за рамки движений его функционала.
Но! Здесь всё применимо к игре "футбол" и рука рассматривается в призме функции по отношению к мячу (создает рука препятствие движению круглого или нет - находится в "естественном положении" в том числе, не только к телу, но и по отношению к мячу.
Garrincha58
Garrincha58 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 19:56
поезд то ушёл а эти дармоеды остались и дальше будут жировать
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:55
а на фига такая комиссия ? если они оправдывают своих судеек короче рука руку моет и продолжайте в таком же духе и поэтому никогда у нас судейство честным не будет Кукуян и сегодня накуковал Уралу удаление и всё отлично все довольны хвалите эти бездарей и каждые пол года добавляйте им зарплату пусть жируют а пенсионеры с копейки на копейку перебиваются не знают как и на чём им сэкономить
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:43
Ага)...роман "Дельфин и два бомжа")...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:28
Меня всегда веселит, когда, оправдывая решения арбитров, ЭСК ссылается, как и в этом случае, на то, что "рука находится в естественном положении". Интересно, откуда бы знать об этом комиссии ? Предположу, что её члены вызвали г-на Соболева на своё заседание и спросили у него, в естественном или нет положении находилась его рука. И он с готовностью, усиленно кивая головой, дал положительный ответ, после чего ЭСК со вздохом облегчения подтвердила вердикт Карасёва.
LOpp
LOpp ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:27
Прям цитата из любовного романа))
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
Можно было бы Зениту и не суетиться.... вердикт был уже ясен и до заседания комиссии.
Futurista
Futurista
вчера в 19:10
Цитата: "В борьбе за позицию Эракович опирается рукой на плечо Соболева, а Родригао опирается рукой на лицо Соболева"...как интересно)...
Neuron0020
Neuron0020 ответ vlad_viet_nam (раскрыть)
вчера в 19:09
Внизу есть подробное описание моих мотивов. Вы можете прочитать несколько комментариев и все поймете сами.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:07
Засчитали и засчитали, поезд уже ушёл !
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