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Титов — о «Спартаке»: «Если хотите выигрывать, так помогите своему тренеру»

вчера, 12:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о предстоящем матче 23-го тура РПЛ против «Динамо».

Мы видели «Динамо» до этого в чемпионате, и не могу сказать, что они намного лучше «Спартака». Тот же «Ростов» сыграл очень грамотно — разобрал «Динамо» и разобрал их на поле. Ведя 4:0, пропустили в концовке. Я не знаю, как будет сейчас, но это самое старое дерби. И те хотят победить, и эти.

Но у «Спартака» сейчас начинается пятиматчевая выездная серия: «Динамо», «Сочи», «Ростов», ЦСКА в чемпионате и «Зенит» — в Кубке. Календарь очень сложный, и сегодня уже делить матчи на более важные или менее «Спартаку» нет смысла. Теперь у него каждый матч — кубковый.

Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льётся столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу! Ну, ребят, почитайте. Полезно будет. Как нам говорил Олег Иванович, поковыряйтесь в себе, попробуйте разобраться. Это надо сделать каждому футболисту.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:30
не каждый хочет тренеру помогать
ABir
ABir
вчера в 18:15
Титов прав, нельзя все валить на тренера. На поле выходят лучшие на сегодняшний день в Спартаке, да и наверное одни из самых дорогих в РПЛ, и пора бы уже делами подтвердить свою стоимость и зарплатную ведомость.
Gotlib
Gotlib ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:30
Пусть Тит первый скинется и покажет пример.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:57
Выходя на матч - футболист должен выложится ради Победы и выполнять все тренерские установки.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:00
Спартаку нужен заместитель тренера по работе с игроками.
Который напоминал бы футболистам, что их дело играть на поле.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:47
"Подсуетиться", сказано было образно, не надо ничего придумывать. А если нет взаимопонимания между игроками и тренером- значит это уже вопрос к тренеру, который не в состоянии донести свою идею до игроков. Вы же сами себе противоречите.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:35
Я думаю выигрывать то они хотят, другое дело не могут.
lotsman
lotsman
вчера в 14:28
Подсуетиться может лакей в отеле, а тренер как раз не должен суетиться, а ставить правильно тактику игры и доносить эту тактику до игроков, чтобы они хорошо поняли её и выполняли своими действиями на поле. Если между тренером и игроками нет понимания, то никакой игры не будет.
ujgxmqup3e4s
ujgxmqup3e4s
вчера в 14:25
Такой призыв уже давно в Спартаке не срабатывает
8g27h8rzh3b9
8g27h8rzh3b9
вчера в 14:03
Так может тренер то не настоящий спартаковский
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:01
Это игроки Зенита могут помочь своему слабому тренеру победить, потому что состав ленинградцев очень сильный и сам в состоянии решать проблемы на поле, если тренер не может помочь. Состав Спартака уступает зенитовскому, а если так, значит тренер должен подсуетиться и придумать, что нибудь толковое. Увы, Абаскаль на это не способен.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:58
Вы правы! Рыжему ничто не поможет!Только увольнение)
nubom
nubom
вчера в 13:49
Полностью поддерживаю Титова. Необходимо ежедневно после просмотра по ТВ программы "Время" всей командой зачитывать вслух подборки отрицательных отзывов об Абаскале. Горе всегда объединяет и сплачивает коллектив...
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 13:23
Многие игроки СпаМ, из тех кто действительно мог бы помочь, при Абаскале прописались на лавке. Ну и как они оттуда помогут ?
76p8tanxc7qj
76p8tanxc7qj
вчера в 13:20
Установка дана сегодня Спартак побежит!!!! Ждём результат????
lotsman
lotsman
вчера в 13:19
А он прав. Если сами не хотите, то никакой тренер вам не поможет.
Neuron0020
Neuron0020 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 13:16
Это естественно, ведь факты не могут быть оспорены... Вот поэтому многие любят предположения. Я не говорю что 98% юзеров следят за конкурсом, там ясно написано: "Думаю 98% юзеров этого сайта (прилично интеллектуальные), чтобы понять - что есть факт, что отклонение от темы". То есть я имею в виду, что если кому-то интересно найти информацию, то фактов в виде скриншотов и комментариев у них уже достаточно. 98% это комплимент с моей стороны, а не говорю что 98% следят. Это во-первых. Во-вторых — я уже все сказал.
Capral
Capral
вчера в 13:15
От людей компетентных, давно слыхал, что Титов- человек неискренний, в отличие, от того же Тихонова. Игроки должны помочь тренеру? А как помочь, если тренер бездарность и сам не понимает что надо делать? Игроки на поле- исполнители тренерских идей, в зависимости, от качества и возможностей самих исполнителей. В Спартаке очень ровный состав- не гениальный. Но теперь, лишившись своей главной звезды, атака Спартака потеряла остроту и привлекательность.

Прессинг Абаскаля- идиотский и смешной, еще одно доказательство некомпетентности тренера. Тренер без футбольной идеи и без игровой модели- не тренер. Что касается победы Ростова над ДИНАМО, то при всем уважении к Ростову, ничего особенного ростовчане не придумали. Сыграли в высокий прессинг, то-есть, сыграли так, как обычно играет Личка. Лишили динамовцев манёвра и свободы действий. Фактически, сыграли так же, как против Краснодара.

Такой футбол- никогда не приветствовал и не люблю, но, если, он, в отдельных матчах приносит положительный результат- значит его можно использовать. У Карпина- это неплохо получается, поскольку, состав Ростова на более креативный и фантазийный футбол не тянет- это надо признать...
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 13:00
Всегда игнорирую любые факты. Считаю, что факты сами по себе слишком очевидны, чтобы их вообще комментировать.
Предпочитаю предположения. Предположения, в отличие от фактов, всегда интересно обсудить и можно даже оспорить.
Поэтому смею предположить, что 98% юзеров сайта на самом деле и понятия не имеют о тутошних местечковых баталиях.
Не интересуются они ни здешними фактами, ни здешними темами, ни даже их отклонениями. Вот либо реально не замечают, либо просто игнорируют.
И это вне зависимости от уровня интеллекта и образованности, я думаю.
Вот единицы - да, действительно интересуются. А единицы единиц даже пытаются во что-то вникнуть, в чём-то разобраться. Единицы единиц, не более.
Также смею предположить, что единицы эти ищут лишь незатейливых развлечений, в попытках разнообразить свой досуг, а вовсе не пытаются отклонять всякие там темы и оспаривать какие-либо факты.
Я так вижу. Я так думаю. Я так предполагаю.
Всем бобра.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:55
Титов — о «Спартаке»: «Если хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, объясните правила футбола, разработайте тактику, материально тоже не лишнее»
Вещий
Вещий
вчера в 12:53
Ну что, Егор в чем то прав.... да, Абаскаль конечно умеет накосячить, но и игроки тоже не без грешка.
Гость
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