Соболев — журналистам: «Я как не общался с вами, так и не буду»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Динамо» (2:1) в матче 23‑го тура РПЛ сообщил журналистам, что не намерен с ними общаться.
По определённым правилам я должен был к вам подойти, но я как не общался с вами, так и не буду.
Футболист в игре оформил дубль.
А по факту в этом сезоне 5 голов в 19 матчах у Соболева. Для форварда основного состава - это результат ниже среднего.
А по факту в этом сезоне 5 голов в 19 матчах у Соболева. Для форварда основного состава - это результат ниже среднего.
Но это отвлечение, потому что я не знаю, почему футболист не хочет общаться с "кудесниками" пера и слова".
Но это отвлечение, потому что я не знаю, почему футболист не хочет общаться с "кудесниками" пера и слова".