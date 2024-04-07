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Соболев — журналистам: «Я как не общался с вами, так и не буду»

вчера, 23:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев после победы над «Динамо» (2:1) в матче 23‑го тура РПЛ сообщил журналистам, что не намерен с ними общаться.

По определённым правилам я должен был к вам подойти, но я как не общался с вами, так и не буду.

Футболист в игре оформил дубль.

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Все комментарии
ebzsmshe3feh
ebzsmshe3feh
сегодня в 06:39
Но ведь всё же дал этот комментарий.
112910415
112910415
сегодня в 05:51
да лишь бы забивал !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:21
Злопамятный эксгибиционист. Не очень то и хотелось прочитать стандартные ответы на заезженные вопросы.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 04:10
Возомнил себя суперзвездой после дубля. Если бы всегда так играл.
А по факту в этом сезоне 5 голов в 19 матчах у Соболева. Для форварда основного состава - это результат ниже среднего.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:01
Соболев, не веди себя как звезда - ты средний игрок.
5vr8xz5crsh7
5vr8xz5crsh7
сегодня в 00:06
Теперь после забитых мячей Соболев вообще не будет никого не замечать!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:05
Какой он злопямятный, как обиженый ребёнок себя ведёт!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:53
Когда я слышу вопросы журналистов к тренерам и футболистам, то, честное слово, прекрасно понимаю, почему они иногда не хотят на них отвечать. Какие-то необязательные, неинтересные, порой убогие. Мне самому порой становится неудобно за таких "журналистов".
Но это отвлечение, потому что я не знаю, почему футболист не хочет общаться с "кудесниками" пера и слова".
Интерес
Интерес
вчера в 23:18
Герой дня "пилюёт" на акул пера и микрофона.
ABir
ABir
вчера в 23:14
Значит есть серьезная для этого причина, и журналисты ее знают и в ближайшее время сообщат.
Гость
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