«Галатасарай» выпустил футболки, посвящённые досрочной победе в Суперкубке

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вчера, 17:04

«Галатасарай» объявил о выпуске футболок с текстом «Одна минута с тобой», посвящённых досрочно завершившемуся матчу Суперкубка Турции с «Фенербахче».

Игра закончилась после первой минуты, так как футболисты «жёлто-тёмно-синих» покинули поле в полном составе. Перед этим счёт открыл Мауро Икарди. В итоге «Галатасарай» стал обладателем трофея.