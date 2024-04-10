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«Галатасарай» выпустил футболки, посвящённые досрочной победе в Суперкубке

вчера, 17:04
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)-:-Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче07.04.2024 в 21:30 Матч отменен

«Галатасарай» объявил о выпуске футболок с текстом «Одна минута с тобой», посвящённых досрочно завершившемуся матчу Суперкубка Турции с «Фенербахче».

Игра закончилась после первой минуты, так как футболисты «жёлто-тёмно-синих» покинули поле в полном составе. Перед этим счёт открыл Мауро Икарди. В итоге «Галатасарай» стал обладателем трофея.«Галатасарай» выпустил футболки, посвящённые досрочной победе в Суперкубке

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:56
Гордиться нечего, только чем они виноваты? Если "Фенербахче" именно их решил вовлечь в свою показательную программу? Мог бы просто отказаться от игры, так и так технарь, только теперь ещё детей с "Сараем" вытащили.

"Сараю" отказываться от Кубка, если его соперник решил шоу устроить? Скандалы подобные там каждый год, другой президент вон судей бил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:39
Выпускать футболки в честь игры которой не было.....по крайней мере не очень правильно...всё это как то корпоративно не этично....не соревновательно и неинтересно...

А в целом жаль...что не нашлось человека способного погасить все эти обстоятельства приведшие к этой неприятной ситуации....
112910415
112910415
вчера в 18:29
а ведь повода для гордости нет никакого !
Baggio R.
Baggio R. ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:31
Какой тут троллинг?! А подобной победой гордиться нечего
shlomo
shlomo
вчера в 17:29
Качественный троллинг ... сувенир на века...:)))
Гость
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