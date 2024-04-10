«Галатасарай» выпустил футболки, посвящённые досрочной победе в Суперкубке

«Галатасарай» объявил о выпуске футболок с текстом «Одна минута с тобой», посвящённых досрочно завершившемуся матчу Суперкубка Турции с «Фенербахче».
Игра закончилась после первой минуты, так как футболисты «жёлто-тёмно-синих» покинули поле в полном составе. Перед этим счёт открыл Мауро Икарди. В итоге «Галатасарай» стал обладателем трофея.
"Сараю" отказываться от Кубка, если его соперник решил шоу устроить? Скандалы подобные там каждый год, другой президент вон судей бил.
"Сараю" отказываться от Кубка, если его соперник решил шоу устроить? Скандалы подобные там каждый год, другой президент вон судей бил.