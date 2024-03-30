Математик Балотелли и мистик Бендтнер. Необычные номера футболистов

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сегодня, 20:18

Даже за самым странным выбором кроется какая-то логика.

В использовании игровых номеров в футболе немало традиций и привычек, которые нам кажутся нормальными. Мы знаем, что игрок под номером 1 – это вратарь, а «девятка» или «семерка» будет, скорее всего, нападающим. Однако нет никаких обязательных норм по нумерации игроков. И иногда это приводит к неожиданным решениям и выборам. О необычных номерах мы и поговорим.

Освальдо Ардилес

В 1978 году Ардилес в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира. Четыре года спустя экс-полузащитник «Тоттенхэма» снова оказался на турнире. На обоих чемпионатах в сборной Аргентине номера распределялись в алфавитном порядке. Поэтому в 1978 году Ардилес выступал под номером 2, а в 1982-м – под номером 1, который обычно мы видим у вратарей. Интересно, что тогда для Марадоны было сделано исключение, и он выступал под номером 10.

Клинт Демпси

Номер 2 не такой уж необычный для полевого игрока. Но не для игрока нападения, которым был Демпси. Он завершил карьеру в статусе лучшего бомбардира сборной США вместе с Лэндоном Донованом. В «Фулхэме» он поиграл под номерами 23 и 32. Но большую часть карьеры носил номер. Почему? Это был его первый номер в колледже и в МЛС .

Асамоа Гьян

Еще один нападающий с номером защитника. Гьян, забивший 51 гол за сборную Ганы, носил номер 3 на футболке. Этой цифре экс-форвард «Сандерленда» придавал большое значение, называя самой главной и мощной. Он говорил, что мы чаще всего считаем до трех, когда хотим что-то сделать. В прошлом году Гьян завершил карьеру.

Трент Александер-Арнольд

Но перейдем к необычным номерам, не связанным с амплуа. Например, Александр-Арнольд из «Ливерпуля» носит номер 66. Он в принципе странный, и у этого выбора должна быть какая-то история. Она есть. Когда Трента переводили из академии, менеджер, занимающийся номерами на футболках в «Ливерпуле», Ли Рэдклифф назначил молодому защитнику 66-й. Он объяснил, что это было сознательное решение, потому что в клубе не хотят давать низкие номера начинающим футболистам, поскольку те могут подумать, что добились какого-то успеха. Ведь низкие номера дают тем, кто регулярно играет в основной команде. Трент же так и оставил этот номер.

Андрей Шевченко

Большую часть карьеры знаменитый нападающий носил вполне обычный для его амплуа номер 7. Но когда вернулся в «Милан» в сезоне-2008/09, эта футболка была занята. И он довольно неожиданно выбрал номер 76. Впрочем, логика в этом была: форвард родился в 1976 году. Правда, удачи это не принесло. Он забил всего два мяча в 28 матчах с этим номером.

Роналдо

С похожей ситуацией в том же «Милане» столкнулся Роналдо. Легендарный бразилец в 2006 году перебрался в стан «россонери» из «Реала». Но его привычный номер 9 был занят Филиппо Индзаги. Тогда Роналдо выбрал номер 99. За 20 матчей он забил девять мячей, а в феврале 2008 года получил серьезную травму и завершил с футболом в Европе, вернувшись в Бразилию.

Марио Балотелли

Юношей в «Интере» Балотелли очень хотел получить номер 9. Но он был занят. Тогда Марио решил взять 45-й, потому что 4+5=9. В этом есть логика. И он ей следовал большую часть карьеры, выступая еще в «Манчестер Сити», «Милане» и «Ливерпуле». А в Турции он использовал номер 99, когда «девятка» была занята.

Биксан Лизаразю

Когда французский защитник вернулся в «Баварию» в 2005 году, он взял себе необычный номер 69. Объяснил свою логику футболист магией чисел. Он родился в 1969 году, его рост составляет 1,69 метра, а весил он на тот момент 69 кг. Так что все сошлось.

Вильям Галлас

Вот мы выше говорили о номерах «для защитников», которые брали нападающие. Но есть и обратные примеры. Обычно номер 10 очень почетен и дается наиболее креативному футболисту атаки. В «Арсенале», например, его с достоинством с 1995 по 2006 год носил Деннис Бергкамп. Но следующим футболистом «канониров» с этим номером стал центральный защитник Галлас. Вильяму дали этот номер, потому что его любимый 13-й был занят. Немного странное решение, однако оно позволило следующим атакующим игрокам «Арсенала» избегать сравнений с легендарной «десяткой» Бергкампом.

Руй Патрисиу

Иногда и вратари забирают номера, предназначенные для футболистов атаки. На такой шаг в «Вулверхэмптоне» пошел Руй Патрисиу. Когда в 2018 году голкипер «волков» Карл Икеме завершил карьеру из-за лейкемии, его сменщик Патрисиу не стал брать номер 1 в знак уважения. А вместо этого португалец взял номер 11, который обычно достается форвардам.

Никлас Бендтнер

Настоящим чемпионом по использованию разных необычных номеров, не предназначенных для нападающих, можно считать Бендтнера. Только за время выступлений в «Арсенале» он перепробовал несколько вариантов. Начинал с 33, потом взял 26, а затем провел несколько сезонов под номером 52. Датчанин утверждал, что делал это по совету гадалки, с которой была знакома его мать. Отметим, что в «Вольфсбурге» Бендтнер использовал номер 3.

Хорхе Кампос

А что делать, если ты и вратарь, и нападающий? Легендарный мексиканский голкипер этот вопрос для себя решил. Невысокий игрок регулярно выходил в атаку, если, например, выпускали на поле другого вратаря. Поэтому он отказался от номера 1, а взял себе форму форварда – номер 9. Под таким номером голкипер выступал в «Атланте», «Крус Асуле», «Лос-Анджелес Гэлакси» и даже в сборной Мексики.

Вильфрид Бони

В течение двух сезонов в «Суонси» Бони носил традиционный для форварда номер 10. Потом он покинул клуб. А когда вернулся, неожиданно взял номер 2, хотя была свободна, например, «девятка». Его второй номер обыграл клуб в соцсетях, написав, что это обозначает второе пришествие Бони.

Томми Оар

Совсем уникальный случай произошел в 2010 году, когда полузащитник сборной Австралии Томми Оар вышел в товарищеском матче с Индонезией под номером 121. Тогда Оар дебютировал, ему было 18 лет. А регистрацию он прошел еще в 16 лет, и тогда для галочки его поставили под номером 121. Изменить номер к игре с Индонезией не успели, поэтому пришлось выходить так. Сам Оар называл тогда ситуацию очень глупой.

Хишам Зеруали

Совсем в другую крайность подался Зероуали. В «Абердине» он провел сезон, выступая под номером 0. Его так и прозвали – Зеро. Перекликается с его фамилией. Впрочем, позже футбольные власти Шотландии запретили использовать этот номер. В 27 лет карьера Зероуали оборвалась. Он погиб в автокатастрофе в 2004 году.

Мики ван де Вен

Центральный защитник «Тоттенхэма» выбрал номер 37, что довольно необычно, но имеет свой смысл. Ван де Вен рассказал, что это число было самым любимым у его друга, который скончался, когда он был моложе. Такой игровой номер Мики взял в память о нем. Отметим, что в «Вольфсбурге» он играл под более традиционным номером 5.

Халид Булахруз

Другой голландский защитник в «Челси» появился под номером 9 летом 2006 года. Он сыграл за лондонцев всего 20 матчей во всех турнирах, но запомнился этой «девяткой», которую получил после ухода Эрнана Креспо. Следующим этот номер получил Стив Сидуэлл, который тоже далеко не форвард. Он как раз и объяснил, что это все были проделки главного тренера Жозе Моуриньо, который таким нестандартным образом хотел донести до руководства клуба, что у него нет настоящего бомбардира в составе.

Фил Фоден

Полузащитник сейчас показывает ярчайшую игру, выступает регулярно в «Манчестер Сити», и ему бы подошел какой-то знаковый номер. Например, был шанс взять «десятку», когда ушел Серхио Агуэро. Но Фоден выбрал номер 47 и играет под ним. Это в память о дедушке Ронни, который был фанатом «Манчестер Сити» и умер в 47 лет.