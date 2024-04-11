Думфрис может продолжить карьеру в Англии

«Астон Вилла» планирует усилить линию обороны.
Сообщается об интересе английского клуба к защитнику «Интера» Дензелу Думфрису.
Соглашение игрока с миланцами рассчитано до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 27 миллионов евро.
Клубы из АПЛ хорошо платят и условный крепкий середняк типо ВХЮ или Виллы вполнк легко могут удовлетворить финансовые запросы как Интера, так и игрока. Дюмфрис мощный, крепкий защитник, со скоростью и подключениями в атаку проблем нет, так что точно стал бы усилением для Виллы. Вот только Интер следующий сезон точно будет играть в ЛЧ и захочет ли Дензел покидать их, пусть даже ради такой сильной и более богатой лиги как АПЛ?!
Клубы из АПЛ хорошо платят и условный крепкий середняк типо ВХЮ или Виллы вполнк легко могут удовлетворить финансовые запросы как Интера, так и игрока. Дюмфрис мощный, крепкий защитник, со скоростью и подключениями в атаку проблем нет, так что точно стал бы усилением для Виллы. Вот только Интер следующий сезон точно будет играть в ЛЧ и захочет ли Дензел покидать их, пусть даже ради такой сильной и более богатой лиги как АПЛ?!