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Думфрис может продолжить карьеру в Англии

вчера, 16:54

«Астон Вилла» планирует усилить линию обороны.

Сообщается об интересе английского клуба к защитнику «Интера» Дензелу Думфрису.

Соглашение игрока с миланцами рассчитано до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 27 миллионов евро.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 22:25
Футболист универсальный может, как в защите, так и в атаке играть.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 20:41
Вряд ли Думфрис захочет играть спиной к Слабоумиано Мартинесу, особенно после того, что тот вытворял с Кубком Мира.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:26
Я могу ошибаться, но Интер вроде как нуждается в деньгах и вполне возможно нотовы будут кое-кого продать, что бы пополнить казну.
Клубы из АПЛ хорошо платят и условный крепкий середняк типо ВХЮ или Виллы вполнк легко могут удовлетворить финансовые запросы как Интера, так и игрока. Дюмфрис мощный, крепкий защитник, со скоростью и подключениями в атаку проблем нет, так что точно стал бы усилением для Виллы. Вот только Интер следующий сезон точно будет играть в ЛЧ и захочет ли Дензел покидать их, пусть даже ради такой сильной и более богатой лиги как АПЛ?!
112910415
112910415
вчера в 18:31
есть ли взаимность - вот вопрос !
shlomo
shlomo
вчера в 17:49
Думаю что останется в Интере.... зачем нужен АПЛ, когда у него и в Италии все хорошо.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 17:21
Думфрис отличный крайний защитник, поэтому какой ему смысл из лидера Серии А переходить в середняк АПЛ? А я уверен, что в следующем сезоне Вилла выше 7-8 места не поднимется.
Гость
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