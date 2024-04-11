Осимхен близок к переходу в ПСЖ

Сделка по переходу нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена в ПСЖ находится на финишной прямой. Парижане ведут диалог с игроком и его представителями. Осимхен будет выкуплен за сумму отступных, равную 120 миллионам евро. Контракт будет подписан на четыре года. Зарплата нигерийца в ПСЖ составит 13 миллионов евро в год. Нападающий сам будет распоряжаться своими имиджевыми правами и подпишет ряд соглашений с катарскими спонсорами.
Переход Осимхена в ПСЖ должен пройти довольно гладко, так как владелец парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи и патрон «Наполи» Аурелио Де Лаурентис находятся в хороших отношениях. Однако официального предложения по 25-летнему форварду ещё не поступало. Ожидается, что все заявления последуют после подтверждения перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».
Нассер просто глумится над налоговым законодательством Франции и над ФФП.
Месси они зарплату в крипте платили, чтобы ни в налоги, ни в ФФП не шло, Осимхен "подпишет ряд соглашений с катарскими спонсорами" вместо основной зарплаты.
ПСЖ на 100% принадлежит дочке государственного Суверенного Фонда Катара, поэтому они просто решили перевесить реальную зарплату Осимхена на другие дочки Суверенного Фонда Катара)).
Остап Бендер бы повесился со своими хитроумными схемами, если бы знал, что в XXI веке в Европе можно будет даже не маскировать ничего, а просто *** всем в глаза, если ты арабский шейх или его хоуми.
Нассер просто глумится над налоговым законодательством Франции и над ФФП.
Месси они зарплату в крипте платили, чтобы ни в налоги, ни в ФФП не шло, Осимхен "подпишет ряд соглашений с катарскими спонсорами" вместо основной зарплаты.
ПСЖ на 100% принадлежит дочке государственного Суверенного Фонда Катара, поэтому они просто решили перевесить реальную зарплату Осимхена на другие дочки Суверенного Фонда Катара)).
Остап Бендер бы повесился со своими хитроумными схемами, если бы знал, что в XXI веке в Европе можно будет даже не маскировать ничего, а просто *** всем в глаза, если ты арабский шейх или его хоуми.