Осимхен близок к переходу в ПСЖ

1712834157

вчера, 14:15

Сделка по переходу нападающего «Наполи» и сборной Нигерии в ПСЖ находится на финишной прямой. Парижане ведут диалог с игроком и его представителями. Осимхен будет выкуплен за сумму отступных, равную 120 миллионам евро. Контракт будет подписан на четыре года. Зарплата нигерийца в ПСЖ составит 13 миллионов евро в год. Нападающий сам будет распоряжаться своими имиджевыми правами и подпишет ряд соглашений с катарскими спонсорами.