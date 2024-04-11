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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Осимхен близок к переходу в ПСЖ

вчера, 14:15

Сделка по переходу нападающего «Наполи» и сборной Нигерии Виктора Осимхена в ПСЖ находится на финишной прямой. Парижане ведут диалог с игроком и его представителями. Осимхен будет выкуплен за сумму отступных, равную 120 миллионам евро. Контракт будет подписан на четыре года. Зарплата нигерийца в ПСЖ составит 13 миллионов евро в год. Нападающий сам будет распоряжаться своими имиджевыми правами и подпишет ряд соглашений с катарскими спонсорами.

Переход Осимхена в ПСЖ должен пройти довольно гладко, так как владелец парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи и патрон «Наполи» Аурелио Де Лаурентис находятся в хороших отношениях. Однако официального предложения по 25-летнему форварду ещё не поступало. Ожидается, что все заявления последуют после подтверждения перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:28
Понятно, что этот трансфер состоится только, если Мбаппе уйдет.
balalay
balalay ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:13
при этом потоки миргантов из стран террора ислама в европу сильно зависят как оказалось от сговорчивости европейских правительств по продаже арабским шейхам своих клубов, как и в россии
чем больше денег от талибана - тем больше мигрнатов за их приток требуют полевые командиры "хозяева" клубов
Nazi
Nazi
вчера в 17:25
Опять нап :) Руководство Парижа не учится даже на своих ошибках.. А это признак идиотизма... Профукали и Чуамени и Камавингу, зато накупили солеров, руисов да угартов... Боже дай мне денег а им немного умишка..
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:04
Жаль не в АПЛ, но это логичный шаг. Удачи Осимену.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:23
Идеально для ПСЖ подойдет, в матчах с Клермонами и Сошо будет забивать пачками, зато в ЛЧ эта бригада угольков влетит в первом же матче поей-офф условному Тоттенхэму.
rjde289g7gw3
rjde289g7gw3
вчера в 15:58
Витя будет хорошей заменой Черепашки
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:30
Короче, переход вилами по воде писан....
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:12
Ну и Дурак. Мог бы и в АПЛ. Правда в этом сезоне сдал...
Capral
Capral
вчера в 14:56
А что же, великий и ужасный Хвичка, почему он, еще торчит в Наполи?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:55
"Зарплата нигерийца в ПСЖ составит 13 миллионов евро в год. Нигериец сам будет распоряжаться своими имиджевыми правами и подпишет ряд соглашений с катарскими спонсорами."

Нассер просто глумится над налоговым законодательством Франции и над ФФП.

Месси они зарплату в крипте платили, чтобы ни в налоги, ни в ФФП не шло, Осимхен "подпишет ряд соглашений с катарскими спонсорами" вместо основной зарплаты.

ПСЖ на 100% принадлежит дочке государственного Суверенного Фонда Катара, поэтому они просто решили перевесить реальную зарплату Осимхена на другие дочки Суверенного Фонда Катара)).

Остап Бендер бы повесился со своими хитроумными схемами, если бы знал, что в XXI веке в Европе можно будет даже не маскировать ничего, а просто *** всем в глаза, если ты арабский шейх или его хоуми.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:26
Прогресс будет только в зарплате... В игровом плане особо расти некуда.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:20
Кто бы еще купил такие бабки? Как раз лорьяны громить пойдет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:19
Ну посмотрим,что он покажет в ПСЖ.
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