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У «Арсенала» лучшая оборона в АПЛ

вчера, 23:08

Английская Премьер-лига выложила статистику по ожидаемым пропущенным голам (xGA) с начала 2024 года.

Топ-3 выглядит так: 1 место — «Арсенал» (4,98), 2 место — «Манчестер Сити» (12,28), 3 место — «Ливерпуль» (14,27).

Причём у «Арсенала» один из лучших показателей в истории лиги.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:28
Атака вроде тоже. Посмотрим, что будет в конце сезона.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 23:20, ред.
Интересно, почему сделали статистику с начала календарного года, а не с начала сезона?
Возможно, там для Арсенала всё не так радужно, и нет никаких рекордных показателей?
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