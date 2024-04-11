У «Арсенала» лучшая оборона в АПЛ

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вчера, 23:08

Английская Премьер-лига выложила статистику по ожидаемым пропущенным голам (xGA) с начала 2024 года.

Топ-3 выглядит так: 1 место — «Арсенал» (4,98), 2 место — «Манчестер Сити» (12,28), 3 место — «Ливерпуль» (14,27).

Причём у «Арсенала» один из лучших показателей в истории лиги.