У «Арсенала» лучшая оборона в АПЛ

Английская Премьер-лига выложила статистику по ожидаемым пропущенным голам (xGA) с начала 2024 года.
Топ-3 выглядит так: 1 место — «Арсенал» (4,98), 2 место — «Манчестер Сити» (12,28), 3 место — «Ливерпуль» (14,27).
Причём у «Арсенала» один из лучших показателей в истории лиги.
Возможно, там для Арсенала всё не так радужно, и нет никаких рекордных показателей?
Попробую найти такую информацию
Возможно, там для Арсенала всё не так радужно, и нет никаких рекордных показателей?
Попробую найти такую информацию