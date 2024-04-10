Хуммельс проводит 500-й матч за «Боруссию» Дортмунд

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вчера, 22:15

Защитник вышел в стартовом составе «Боруссии» Дортмунд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Эта игра стала для Хуммельса 500-й в составе «шмелей». Только бывший полузащитник дортмундского клуба провёл больше матчей за «Боруссию» (572).