Хуммельс проводит 500-й матч за «Боруссию» Дортмунд

Защитник Матс Хуммельс вышел в стартовом составе «Боруссии» Дортмунд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Эта игра стала для Хуммельса 500-й в составе «шмелей». Только бывший полузащитник дортмундского клуба Михаэль Цорк провёл больше матчей за «Боруссию» (572).
Как никак 74 матча отыграл
Если бы тогда не уходил, скорее всего, уже был рекордсменом Боруссии Д
+ Уважение болельщиков и статус легенды клуба
А так , очередной иуда, который наряду с Гетце и Левандовским повелся на 30 серебряников Баварии
Как никак 74 матча отыграл
Если бы тогда не уходил, скорее всего, уже был рекордсменом Боруссии Д
+ Уважение болельщиков и статус легенды клуба
А так , очередной иуда, который наряду с Гетце и Левандовским повелся на 30 серебряников Баварии