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Хуммельс проводит 500-й матч за «Боруссию» Дортмунд

вчера, 22:15
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Защитник Матс Хуммельс вышел в стартовом составе «Боруссии» Дортмунд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Эта игра стала для Хуммельса 500-й в составе «шмелей». Только бывший полузащитник дортмундского клуба Михаэль Цорк провёл больше матчей за «Боруссию» (572).

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:31
Может еще сможет дотянуть до Цорка, если поиграет годика два.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 22:40, ред.
Хуммельс и в Баварии успел попылить в самом расцвете сил
Как никак 74 матча отыграл
Если бы тогда не уходил, скорее всего, уже был рекордсменом Боруссии Д
+ Уважение болельщиков и статус легенды клуба
А так , очередной иуда, который наряду с Гетце и Левандовским повелся на 30 серебряников Баварии
Гость
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