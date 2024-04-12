В тульском «Арсенале» оценили слухи о возможном возвращении Дзюбы

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов высказался о возможном возвращении в клуб нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Из прессы узнал об интересе нашего клуба к Дзюбе. Первый раз слышу об этом. У нас сейчас другие приоритеты: нет трансферного окна, никто никуда не переходит. Мы не занимаемся трансфером Артёма, а занимаемся решением наших турнирных задач.
Честно, не понимаю, откуда эта новость и кто ее придумал. С Дзюбой у меня прекрасные личные отношения. Желаю ему всяческих успехов в «Локомотиве». Думаю, Артём, как и мы, сам удивлен этой новостью.
В 2018 году футболист выступал за эту команду на правах аренды.