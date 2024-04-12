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В тульском «Арсенале» оценили слухи о возможном возвращении Дзюбы

вчера, 13:46

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов высказался о возможном возвращении в клуб нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Из прессы узнал об интересе нашего клуба к Дзюбе. Первый раз слышу об этом. У нас сейчас другие приоритеты: нет трансферного окна, никто никуда не переходит. Мы не занимаемся трансфером Артёма, а занимаемся решением наших турнирных задач.

Честно, не понимаю, откуда эта новость и кто ее придумал. С Дзюбой у меня прекрасные личные отношения. Желаю ему всяческих успехов в «Локомотиве». Думаю, Артём, как и мы, сам удивлен этой новостью.

В 2018 году футболист выступал за эту команду на правах аренды.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 15:15
Зачем он нам нужен, пусть в локо и рекламе снимается.
112910415
112910415
вчера в 14:35
увы, уже не дождутся героя
lotsman
lotsman
вчера в 14:28
Пресса развлекается, распуская небылицы, одна другой нелепее.
ag65tc3fuw2h
ag65tc3fuw2h
вчера в 14:26
Этак лет через 5, и то в качестве начинающего тренера.
Вещий
Вещий
вчера в 13:59
Может быть придет время когда можно будет на прессу в суд подавать за ложную информацию... наказать публично несколько писак чтобы другие умники новости из пальца не высасывали.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:56
Разные истории теперь будут про него .
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:48, ред.
А Тёма едет в Китай... аяяяяй...)))
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