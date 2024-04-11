Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого

Как сообщает инсайдер Андрей Панков, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может перейти в «Шанхай Шэньхуа». Клубом руководит российский специалист Леонид Слуцкий.
У Дзюбы возникли проблемы с продлением контракта, поэтому нападающий может покинуть команду.
Помимо китайского гранда, к россиянину проявляют интерес клубы Первой лиги: «Арсенал», «Химки» и «Родина».
Какой контракт....Дзюбе через 4 месяца пойдёт 37-й год....
Какой контракт....Дзюбе через 4 месяца пойдёт 37-й год....
Я вообще думал, что Дзюба завершил карьеру
Давно уже не слышал о нем, как о футболисте
Разве что мелькал в безвкусных юмористических шоу в сети
Я вообще думал, что Дзюба завершил карьеру
Давно уже не слышал о нем, как о футболисте
Разве что мелькал в безвкусных юмористических шоу в сети