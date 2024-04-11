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Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого

вчера, 21:56

Как сообщает инсайдер Андрей Панков, нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может перейти в «Шанхай Шэньхуа». Клубом руководит российский специалист Леонид Слуцкий.

У Дзюбы возникли проблемы с продлением контракта, поэтому нападающий может покинуть команду.

Помимо китайского гранда, к россиянину проявляют интерес клубы Первой лиги: «Арсенал», «Химки» и «Родина».

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Все комментарии
Александр Рябов
Александр Рябов ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:22
Челноком? Тьфу ты! По-другому прочитал это слово...
lotsman
lotsman
вчера в 23:19
Они давние приятели. Найдут общий язык.)
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:42
Вообще не удивлен. Очень напрашивается этот переход!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:28
Дзю Жми Куй покажет еще себя в Китае! Держитесь!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:11
А в свободное от тренировок и игр время Артём может и челноком поработать...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:09
Грядёт великая встреча на Хуанпу (река Шанхае)...)
nubom
nubom
вчера в 22:05
И что он там будет делать? Разве, только обмениваться с запасной скамейки шутками с тренером ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:04
КВН в КНР....
Какой контракт....Дзюбе через 4 месяца пойдёт 37-й год....
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 22:01
Вот это новость
Я вообще думал, что Дзюба завершил карьеру
Давно уже не слышал о нем, как о футболисте
Разве что мелькал в безвкусных юмористических шоу в сети
Гость
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