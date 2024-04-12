Представитель Дзюбы отреагировал на слухи о будущем футболиста

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, опроверг слухи о возможном уходе футболиста из клуба.
Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно. Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артём — как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА.
Дзюба соскучился по футболу, желает поскорее выйти на поле, предельно мотивирован. Ни о каких новых клубах, продлениях и пунктах он сейчас не думает. Основная задача — максимально помочь команде в восьми оставшихся турах, помочь завоевать медали. Это все, о чем думает Артём. Все остальное — какие‑то непонятные инсинуации по поводу поиска клуба, желания уехать в Китай, которую сам Слуцкий уже комментировал… Мы знаем авторов этих вбросов, пусть это останется на их совести. Повторюсь, Артём сконцентрирован на подготовке к матчу против ЦСКА.
А тут некий агент на 2 абзаца расписывает нам "о чём думает Дзюба"
А тут некий агент на 2 абзаца расписывает нам "о чём думает Дзюба"
помочь команде ... предельно мотивирован ... не думает о продлении ...
всё, всё ! ни слова больше !
помочь команде ... предельно мотивирован ... не думает о продлении ...
всё, всё ! ни слова больше !
Молодой человек! Мы, гусские, не обманываем друг друга.
Молодой человек! Мы, гусские, не обманываем друг друга.