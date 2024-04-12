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Представитель Дзюбы отреагировал на слухи о будущем футболиста

вчера, 16:21

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, опроверг слухи о возможном уходе футболиста из клуба.

Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно. Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артём — как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА.

Дзюба соскучился по футболу, желает поскорее выйти на поле, предельно мотивирован. Ни о каких новых клубах, продлениях и пунктах он сейчас не думает. Основная задача — максимально помочь команде в восьми оставшихся турах, помочь завоевать медали. Это все, о чем думает Артём. Все остальное — какие‑то непонятные инсинуации по поводу поиска клуба, желания уехать в Китай, которую сам Слуцкий уже комментировал… Мы знаем авторов этих вбросов, пусть это останется на их совести. Повторюсь, Артём сконцентрирован на подготовке к матчу против ЦСКА.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:25
Будет помогать со скамейки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:27
Иногда судя по поведению Дзюбы видно что он и сам не знает о чём думает....
А тут некий агент на 2 абзаца расписывает нам "о чём думает Дзюба"
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:52
Буду следить за событиями о б Артёме..
112910415
112910415
вчера в 18:39
ух, юморной какой агент !
помочь команде ... предельно мотивирован ... не думает о продлении ...
всё, всё ! ни слова больше !
dc8n8p7vy7ha
dc8n8p7vy7ha
вчера в 18:29
Уже столько раз его по футбольному хоронили, а он воскресает и воскресает.
drug01
drug01
вчера в 17:57
Жаль если бросит футбол!!!!Эта реклама вскружила ему голову! Пора возвращаться на землю-----ПОЛЕ
Verej
Verej
вчера в 17:29
Артему пора завязывать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:17
Какие там они собрались медали завоёвывать, шоколадные? Дома играют отвратительно, Артём даже не поможет.
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 16:38
Прочитав фамилию этого представителя вспомнилась фраза из Брата-2:
Молодой человек! Мы, гусские, не обманываем друг друга.
lotsman
lotsman
вчера в 16:29
У Артёма видимо закончились рекламные съёмки и он вдруг соскучился по футболу, вспомнил, что он футболист и член команды Локомотив. Появилось желание выйти на поле и помочь Локомотиву достойно закончить чемпионат. А то тут, в его отсутствии, куда только его не сватали. Даже к Слуцкому, в Китай, отправляли.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:19
Игрочишке самое главное вовремя уйти, но видимо решил все бабки заработать...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:11
Ему уже пора заканчивать с большим футболом... Медиа Лига его ждет с нетерпением.
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