Представитель Дзюбы отреагировал на слухи о будущем футболиста

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» , опроверг слухи о возможном уходе футболиста из клуба.

Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно. Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артём — как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА .