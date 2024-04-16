Беллингем рассказал об интересе со стороны «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос журналиста об интересе со стороны «Манчестер Сити» прошлым летом:
Интерес со стороны «Манчестер Сити»? Я разговаривал со многими клубами, но как только появился «Реал Мадрид», я всё для себя решил. Их проект, планы на будущее — я сразу принял решение. Другого варианта не было.
Так как в ответ на запрос "Барселоны" по Беллингему батя прислал такой вполне официальный ответ "мой сын не перейдёт в такой слабый клуб"))
Так как в ответ на запрос "Барселоны" по Беллингему батя прислал такой вполне официальный ответ "мой сын не перейдёт в такой слабый клуб"))