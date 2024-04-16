Беллингем рассказал об интересе со стороны «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос журналиста об интересе со стороны «Манчестер Сити» прошлым летом:

Интерес со стороны «Манчестер Сити»? Я разговаривал со многими клубами, но как только появился «Реал Мадрид», я всё для себя решил. Их проект, планы на будущее — я сразу принял решение. Другого варианта не было.