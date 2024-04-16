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Беллингем рассказал об интересе со стороны «Манчестер Сити»

сегодня, 21:00

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос журналиста об интересе со стороны «Манчестер Сити» прошлым летом:

Интерес со стороны «Манчестер Сити»? Я разговаривал со многими клубами, но как только появился «Реал Мадрид», я всё для себя решил. Их проект, планы на будущее — я сразу принял решение. Другого варианта не было.

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Все комментарии
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 22:16
Ну в 20 лет редко кто бывает с кучей трофеев.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:25
Учитывая его симуляции и гнилой характер, как будто бы он и не нужен в Сити. Плевать на его игровые качества, но наблюдать за ним в Сити было бы противно.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 21:10
Говорит так, как будто он мегазвезда с кучей трофеев и наград, а клубы за него буквально дрались. На деле, еще один распиаренный и капризный футболист.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:07
Позвали -пошёл. Перешёл бы в Сити, рассказал и об этом...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 21:06
Тут взаимно, его батя сказал, что они не рассматривали МС и ПСЖ как "проекты", а МЮ и "Челси" как команды с ужасным менеджментом, ну, про "Барселону" известно, поэтому там выбор был "Реал" или "Ливерпуль" только реальный.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:04
На самом деле, судя по истории, желание играть в "Реале" во многом у него от папы (он же его агент), непрофессионального футболиста, рекордсмена Сандей Лиги (он забил 777 голов в ней).

Так как в ответ на запрос "Барселоны" по Беллингему батя прислал такой вполне официальный ответ "мой сын не перейдёт в такой слабый клуб"))
allemz
allemz
сегодня в 21:02
Длинноногий полузащитник-атлет в очень редких случаях попал бы к Пепу
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