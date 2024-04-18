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Глушенков создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ

сегодня, 11:21

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков является лидером РПЛ по количеству созданных голевых моментов (32). При этом 24-летний россиянин провёл на поле 1702 минуты.

Глушенков создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:23
в принципе Глущенков может играть форвардом другого типа, но он сильней на позиции правого крайнего. Нужен центрфорвард.
были разговоры, что Локо нацелился на напа Ахмата М.Конате.
если это так, то в летом москвичи получат его свободным агентом.
Конате хороший нападающий.
Сарвели за Самару был хорош на фланге атак.
Но туда пробиться ему будет непросто. Есть Сергей Пиняев, там также выходит и Максим Глушенков. Тикнизян скорей всего уйдет в европ.клуб. Ему 24 лет, пора идти на повышение. Снова попытаться купить Лукаса Веры из Оренбурга.
drug01
drug01
сегодня в 12:37
Глушенков лучщий! Жду окончание сезона чтобы отдать голос за него!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:35, ред.
Футбол командная игра....
Если умение одного игрока создавать моменты...другого быстро бегать....третьего обводить...четвёртого много ловить а пятого высоко прыгать - не приводят к результату , то смысл радоваться их количеству???

Создание нереализованных голевых моментов это как рисовать водой на холсте...время и энергия тратятся а смысла нет...и смысл этим хвалиться ??

Смысл создавать и считать голевые моменты...если в воротах Максименко (вчерашнего образца)...???
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:14
А они интересно будут учитываться в общем зачете?)))
Вещий
Вещий
сегодня в 11:39
Костя должен обойти Квинси... да и коняшки тоже должны быть выше него
Capral
Capral
сегодня в 11:32
Глушенков- вообще лучший!!! Невероятно разноплановый игрок!!! Умнейший, тончайший диспетчер, подносчик снарядов, организатор атак и тд и тп!!! В конце сезона, готов отдать за него свой голос, как за лучшего игрока чемпионата!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:23
Квинси на зоне создает моменты)))
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