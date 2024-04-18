Глушенков создал наибольшее количество голевых моментов в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков является лидером РПЛ по количеству созданных голевых моментов (32). При этом 24-летний россиянин провёл на поле 1702 минуты.
Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков является лидером РПЛ по количеству созданных голевых моментов (32). При этом 24-летний россиянин провёл на поле 1702 минуты.
Если умение одного игрока создавать моменты...другого быстро бегать....третьего обводить...четвёртого много ловить а пятого высоко прыгать - не приводят к результату , то смысл радоваться их количеству???
Создание нереализованных голевых моментов это как рисовать водой на холсте...время и энергия тратятся а смысла нет...и смысл этим хвалиться ??
Смысл создавать и считать голевые моменты...если в воротах Максименко (вчерашнего образца)...???
Если умение одного игрока создавать моменты...другого быстро бегать....третьего обводить...четвёртого много ловить а пятого высоко прыгать - не приводят к результату , то смысл радоваться их количеству???
Создание нереализованных голевых моментов это как рисовать водой на холсте...время и энергия тратятся а смысла нет...и смысл этим хвалиться ??
Смысл создавать и считать голевые моменты...если в воротах Максименко (вчерашнего образца)...???
были разговоры, что Локо нацелился на напа Ахмата М.Конате.
если это так, то в летом москвичи получат его свободным агентом.
Конате хороший нападающий.
Сарвели за Самару был хорош на фланге атак.
Но туда пробиться ему будет непросто. Есть Сергей Пиняев, там также выходит и Максим Глушенков. Тикнизян скорей всего уйдет в европ.клуб. Ему 24 лет, пора идти на повышение. Снова попытаться купить Лукаса Веры из Оренбурга.
были разговоры, что Локо нацелился на напа Ахмата М.Конате.
если это так, то в летом москвичи получат его свободным агентом.
Конате хороший нападающий.
Сарвели за Самару был хорош на фланге атак.
Но туда пробиться ему будет непросто. Есть Сергей Пиняев, там также выходит и Максим Глушенков. Тикнизян скорей всего уйдет в европ.клуб. Ему 24 лет, пора идти на повышение. Снова попытаться купить Лукаса Веры из Оренбурга.