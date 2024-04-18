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Рахимов дисквалифицирован на два матча

сегодня, 14:43

Главный тренер "Рубина Рашид Рахимов дисквалифицирован на два матча за инцидент, произошедший в игре 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых — реальное исполнение санкций, второе — условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тысяч рублей. Таким образом, Рахимов пропускает только матч с «Локомотивом».

В рапорте указано, что Рахимов в перерыве нецензурно оскорбил тренера Булатова. Мы запросили дополнительные рапорты судей. Главный и помощники судьи не слышали то, о чём говорил Рахимов, а вот Куликов и Сафьян слышали, как по окончании первого тайма по пути в раздевалку Рахимов в нецензурной форме оскорбил Булатова.

В заседании мы выяснили, что перепалка началась ещё во время первого тайма, она была связана с трактовкой одного из нарушений. Перепалка продолжилась под трибунами. И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнёс в адрес Булатова.

Сам Булатов в ходе заседания сказал, что он не высказывал какие‑либо ненормативные и оскорбительные выражения, и судья Сафьян подтвердил это. Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:07
У них в рецидивистах Карпин ходит, а кандидат еще и Юран...Ну а остальные все беленькие и пушистенькие - главное деньги на бочку отстегивают))
Интерес
Интерес
сегодня в 16:07
Бабай распоясался и был наказан.
4xu5kr9w5gxf
4xu5kr9w5gxf
сегодня в 14:58
Буйный характер его подвёл.... И он всегда ратует за справедливость
Гость
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