Рахимов дисквалифицирован на два матча

Главный тренер "Рубина дисквалифицирован на два матча за инцидент, произошедший в игре 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Об этом сообщил глава КДК РФС .

За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых — реальное исполнение санкций, второе — условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тысяч рублей. Таким образом, Рахимов пропускает только матч с «Локомотивом».

В рапорте указано, что Рахимов в перерыве нецензурно оскорбил тренера Булатова. Мы запросили дополнительные рапорты судей. Главный и помощники судьи не слышали то, о чём говорил Рахимов, а вот Куликов и Сафьян слышали, как по окончании первого тайма по пути в раздевалку Рахимов в нецензурной форме оскорбил Булатова.

В заседании мы выяснили, что перепалка началась ещё во время первого тайма, она была связана с трактовкой одного из нарушений. Перепалка продолжилась под трибунами. И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнёс в адрес Булатова.

Сам Булатов в ходе заседания сказал, что он не высказывал какие‑либо ненормативные и оскорбительные выражения, и судья Сафьян подтвердил это. Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику.