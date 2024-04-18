«Фиорентина» обыграла «Викторию» и вышла в полуфинал Лиги Конференций

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вчера, 22:23

«Фиорентина» одержала победу над «Викторией» Пльзень в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций (2:0).

На 66-й минуте красную карточку получил полузащитник чешского клуба Каду. На 92-й итальянская команда повела — мяч забил Николас Гонсалес. Кристиано Бираги на 108-й удвоил преимущество клуба из Флоренции.

По сумме двух встреч «Фиорентина» победила со счётом 2:0 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Брюгге».