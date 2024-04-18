Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига конференций 2023/2024

«Фиорентина» обыграла «Викторию» и вышла в полуфинал Лиги Конференций

вчера, 22:23
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 0Логотип футбольный клуб Виктория (Пльзень)ВикторияЗакончился в доп. время

«Фиорентина» одержала победу над «Викторией» Пльзень в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций (2:0).

На 66-й минуте красную карточку получил полузащитник чешского клуба Каду. На 92-й итальянская команда повела — мяч забил Николас Гонсалес. Кристиано Бираги на 108-й удвоил преимущество клуба из Флоренции.

По сумме двух встреч «Фиорентина» победила со счётом 2:0 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Брюгге».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рома» переиграла «Милан» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы
Сегодня, 00:00
ПАОК с Оздоевым проиграл «Брюгге» и завершил выступление в Лиге Конференций
Вчера, 23:59
«Байер» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и вышел в 1/2 финала Лиги Европы
Вчера, 23:57
«Ливерпуль» выиграл у «Аталанты», но вылетел из Лиги Европы
Вчера, 23:54
«Астон Вилла» победила по пенальти «Лилль» и вышла в 1/2 Лиги Конференций
Вчера, 22:36
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по пенальти и вышел в полуфинал ЛЧ
Вчера, 00:50
Сортировать
Все комментарии
pyd8jwrd987f
pyd8jwrd987f
сегодня в 00:48
Эх, жаль Кокорен не отметился)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:53
И все таки Герой матча вратарь чешской команды Мартин Йедличка.
А лучшим игроком матча признать штанги ворот Йедлички.
Сильно не везло ребятам Итальяно в основное время, как и в первом матче.
Столько их моментов убил Йедличка.
Весь матч прессуют, все штанги пересчитали и то ли от досады, то ли от усталости, я даже боялся, что и с пеналями не справятся, как несчастный МанСити. Так Мартин Йедличка остался непробиваемым в основное время,
но играя в меньшинстве, понятно. что рано поздно пробьют даже самого Йедличку. Что в доп.время и случилось дважды.
Браво, Фиорентина! Очень нужная победа!
В полуфинале пободают, как со Викторией, с Брюгге за финал Лиги конференций.
А игрокам и тренерам Фиорентины купить и подарить каждому по одной горькой шоколадки Fiorentini bio фондю за волю к победе вопреки всему!
Считаю, что данный шоколад заслуживает оценки "отлично"...как и вся команда.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:14
Должны были все в основное время решать
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 23:09
Фиорентина дальше с такой игрой не пройдет.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:27
Красной карточкой Виктория только усугубила !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 