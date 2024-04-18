«Фиорентина» обыграла «Викторию» и вышла в полуфинал Лиги Конференций

«Фиорентина» одержала победу над «Викторией» Пльзень в ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций (2:0).
На 66-й минуте красную карточку получил полузащитник чешского клуба Каду. На 92-й итальянская команда повела — мяч забил Николас Гонсалес. Кристиано Бираги на 108-й удвоил преимущество клуба из Флоренции.
По сумме двух встреч «Фиорентина» победила со счётом 2:0 и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с «Брюгге».
А лучшим игроком матча признать штанги ворот Йедлички.
Сильно не везло ребятам Итальяно в основное время, как и в первом матче.
Столько их моментов убил Йедличка.
Весь матч прессуют, все штанги пересчитали и то ли от досады, то ли от усталости, я даже боялся, что и с пеналями не справятся, как несчастный МанСити. Так Мартин Йедличка остался непробиваемым в основное время,
но играя в меньшинстве, понятно. что рано поздно пробьют даже самого Йедличку. Что в доп.время и случилось дважды.
Браво, Фиорентина! Очень нужная победа!
В полуфинале пободают, как со Викторией, с Брюгге за финал Лиги конференций.
А игрокам и тренерам Фиорентины купить и подарить каждому по одной горькой шоколадки Fiorentini bio фондю за волю к победе вопреки всему!
Считаю, что данный шоколад заслуживает оценки "отлично"...как и вся команда.
А лучшим игроком матча признать штанги ворот Йедлички.
Сильно не везло ребятам Итальяно в основное время, как и в первом матче.
Столько их моментов убил Йедличка.
Весь матч прессуют, все штанги пересчитали и то ли от досады, то ли от усталости, я даже боялся, что и с пеналями не справятся, как несчастный МанСити. Так Мартин Йедличка остался непробиваемым в основное время,
но играя в меньшинстве, понятно. что рано поздно пробьют даже самого Йедличку. Что в доп.время и случилось дважды.
Браво, Фиорентина! Очень нужная победа!
В полуфинале пободают, как со Викторией, с Брюгге за финал Лиги конференций.
А игрокам и тренерам Фиорентины купить и подарить каждому по одной горькой шоколадки Fiorentini bio фондю за волю к победе вопреки всему!
Считаю, что данный шоколад заслуживает оценки "отлично"...как и вся команда.