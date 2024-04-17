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«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Арсенал» дома

вчера, 23:57
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Бавария» обыграла «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0, обеспечив себе место в полуфинале.

Единственный гол в матче забил Йозуа Киммих (63').

Общий счёт в двухматчевом противостоянии команд составил 3:2.

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16 апреля
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ColdSun131995 (раскрыть)
сегодня в 01:38
Лунин на воротах не стоял, он стоял- у ворот.
salleeh
salleeh ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:37
Недостойные ещё вчера вылетели из ЛЧ, с разгромным счётом…
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:36
Не буду спорить или доказывать. Я помню Арсенал Bенгеровских времен, который проигрывал киевскому Динамо, не только с Лобановским, но даже с Михайличенко. Поэтому, что было бы, никто не знает, а вот, что есть- мы видим. Да, признаюсь, с Реалом будет непросто и откровенно, я, лично, далеко не заглядываю. А как будет, поглядим...
Palex
Palex ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 01:31, ред.
"Был бы" "вынес бы" обычная игра слов и не более. По факту,Бавария в полуфинале и даю процентов 70-80, что будет играть в финале.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:28
Приветствую Вас, Уважаемый Саркис!!!
Спасибо, от всей души принимаю поздравления!!! В АПЛ болею за Ваш Арсенал, и желаю Вашему клубу золототых медалей!!! Шансы, как никогда велики!!!!!!! Удачи, Вам, Дружище и клубу!!!!!!! Еще раз- спасибо за поздравления!!!!!!!
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:24
Арсенал дал им такую возможность, Арсенал слаб в лч еше с Венгеровских времен, Будь другой по сильнее клуб вынес бы эту Баварию еше в прошлом сезоне, Исторический Бавария неудобный соперник для Арсенала.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:22
В Мюнхене довольствуются полуфиналом лч , если честно они не достойны там находится как и Боруссия Д
ColdSun131995
ColdSun131995 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:21, ред.
    ColdSun131995
    ColdSun131995 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:20
    не пройти Реал с Луниным на воротах и выходящем на замену Лукасом Васкесом, травмированным Алабой и только восстановившимся Милитао, ещё позорнее, если что))))
    ColdSun131995
    ColdSun131995
    сегодня в 01:16
    ну что тут сказать, парни.... MIA SAN MIA!!!! конечно, нынешняя Бавария может закрасть сомнения, что Арсенал может пройти Баварию, но где-то в глубине души понимал, что Арсенал всегда будет Арсеналом))) забавляло всегда, как фанаты Арсенала тут насмехаются над Кейном
    по игре: сыграли кое-веки дисциплинированно. Отдельный респект Сане за это противостояние и Нойеру. Лично для меня вылет от Арсенала был бы прям ударом
    с победой, пивовары!!!!!
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Вот и отлично!)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Мы... поняли друг друга.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Макс, ну ты же, тоже, дружишь с человеком, с которым, мне, лично, стыдно было бы по одной улице ходить. Да, он может возмущаться работой Тухеля и он имеет право, как болела команды от которой ждет яркой игры. Разве его можно в этом винить? И кстате, он не восторгался Тухелем и критикует его с первого дня. Он не лицемер. Я его не адвокатирую, но я за справедливость и объективность.
    Grizly88
    Grizly88 ответ Тристан (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    Купят топ напа у Арсенала пойдет дела
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:41, ред.
    Моя ирония - вполне объяснима, Виктор.
    Обосновать ? Ради Бога.
    Как можно относиться к смыслу рассуждений человека, когда он при проигрыше Баварии хаит в одну калитку тренера, а при выигрыше - снимает шляпу перед игроками, говоря при этом, что тренер к победе не имеет отношения ?!
    Ты то сам ... со стороны как на э т о смотришь ? Без иронии ?! ))
    Да пусть у него хоть вся туалетная комната в вымпелах "роттен" - это никоим образом не свидетельствует о его компетентности в футбольных делах.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Привет, Макс!
    Я знаю, о ком ты. Но, во-первых, он действительно знаток Баварии, он смотрит игру команды, у него полно разной литературы посвященной этой команде, у него, вся квартира в кубках и вымпелах клуба. Поэтому, ты зря иронизируешь. А во-вторых, Сане сыграл удачно несколько игр, а как будет дальше- никто не знает... Поэтому, я не стал бы торопиться с выводами. Посмотрим, наберемся терпения.

    Дай БОГ, чтобы у Тухеля всё получилось!!!!!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:34
    поздравляю фанатов Баварии с победой))
    Арсенал здорово играл, но не настолько чтоб заслужит полуфинал.
    Еще много работы впереди у Артеты.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Вот я и написал, что у Артетв нет плана Б… Его игру многие уже раскусили. Этот не Пеп, у которого он учился - будь он наделен «магией» лысого шарлатана и Венгера, в е бы просто ушли в сторону, но пока он пока далек от чемпионства…
    Что касается игры, не видел, но Вам верю.
    Capral
    Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    Добрый вечер!
    Не буду спорить, по причине плохой осведомленности в делах Арсенала. Возможно Вы правы. Но я бы не стал отрицать и очень качественные действия Баварии. Сегодня, команда очень грамотно сыграла, в очень- цельный и главное командный футбол. В позиционной защите- немцы превзошли себя.

    Даже немецкий комментатор воскликнул: "Bayern- ich bin begeistern von dir"!!!
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:22
    Бавария имеет полноценный шанс реабилитироваться перед своими болельщиками за упущенное первое место в Бундеслиге.
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:22
    Баварию и ее болельщиков с полуфиналом, все закономерно
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:19
    Для начала поздравляю болельщиков Баварии и персонально Виктора с победой в этом противостоянии Баварии и Арсенала. Бавария сейчас все силы бросит на ЛЧ и ТТ позволил отдохнуть лидерам, в то время как Арсенал практически весь сезон играет одним и тем же составом, но это не проблемы Баварии)
    По игре скажу так... матч был близким, но Бавария реализовала свой момент, а мы нет....
    Баварии удачи, а Артете и Ко есть еще над чем работать! Молодые ребята получили отличный опыт, нужно усилять состав и не отчаиваться!
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Добрый день! Оглашу свое мнение: просто Артета не Арсен - он трус! Вот и все. Нет плана "Б". Не возьмет в этом сезони ничего снова. Возможно, для Арсенала, который был нигде, хороший результат, но для Великого Арсенала...
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Такой Баварии как сегодня- точно не позорно проиграть.
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 00:14
    Позор проиграть такой Баварии
    матос
    матос
    сегодня в 00:11
    Кроенке уже вылетел из Мюнхена?))
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:10
    Ну наконец-то, я увидел команду, достойную внимания!!! Не скажу, что немцы преуспели особо в позиционной атаке, но в организации игры- выдали просто шедевральный матч!!! Ни в одном матче сезона Баварии под руководством Тухеля не видел я такой грамотной подстраховки по всему полю как сегодня!!! Уже не было, тех катастрофических баварских провалов в центре поля и стремительных разрывающих контратак соперника. Всё гасили немцы, на каждом участке поля и делали это грамотно и своевременно!!! К сожалению не был заметен Кейн, но зато, отлично сыграли партнеры. Системообразующая игра Баварии, комплексная, во всех линиях, просто образцовая, такой, предстала команда сегодня. Не знаю, насколько долговечна такая игра и не была ли она случайной, покажут остальные игры команды... Но сегодня, именно классика в исполнении Мюнхена. Заслуженная победа, по делу, во всех компонентах!!! Всех, кто болел за Баварию- с победой!!! Арсеналу- спасибо за достойную игру!!!
    Рой Макай
    Рой Макай ответ vova505 (раскрыть)
    сегодня в 00:10
    В 2013-м это был логичный финал. Сейчас, если такое случится, то это скорее будет нелепой случайностью. С другой стороны ПСЖ в финале тоже мало кто хочет видеть.
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 00:10
    Пусть лучше будет Бавария чем Арсенал!
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    У томаса тухеля был крутой челси, а не проблемный. Еди6ственная 92а - отсутствие забивного игрока
    Гость
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