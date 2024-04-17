«Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Арсенал» дома

«Бавария» обыграла «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0, обеспечив себе место в полуфинале.
Единственный гол в матче забил Йозуа Киммих (63').
Общий счёт в двухматчевом противостоянии команд составил 3:2.
«Бавария» обыграла «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 1:0, обеспечив себе место в полуфинале.
Единственный гол в матче забил Йозуа Киммих (63').
Общий счёт в двухматчевом противостоянии команд составил 3:2.
Лч, это все, что осталось у них и за этот кубок немцы будут бороться. Да, у них сейчас проблемы, но я бы не стал списывать их со счетов. ТТ с проблемным Челси взял лч, почему бы не повторить такой же трюк и сейчас? Из всех оставшихся команд, у них самая лёгкая ситуация. Чемпионат они проиграли, могут бросить все силы на лч)
Ну а Арсенал, пока не готов. Команда все ещё на стадии становления) нельзя сказать, что год выдался неудачным для клуба. Все ещё в чемпионской гонке, в лч достойное выступление) дальше больше, удачи им.
Лч, это все, что осталось у них и за этот кубок немцы будут бороться. Да, у них сейчас проблемы, но я бы не стал списывать их со счетов. ТТ с проблемным Челси взял лч, почему бы не повторить такой же трюк и сейчас? Из всех оставшихся команд, у них самая лёгкая ситуация. Чемпионат они проиграли, могут бросить все силы на лч)
Ну а Арсенал, пока не готов. Команда все ещё на стадии становления) нельзя сказать, что год выдался неудачным для клуба. Все ещё в чемпионской гонке, в лч достойное выступление) дальше больше, удачи им.