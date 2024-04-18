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«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по пенальти и вышел в полуфинал ЛЧ

сегодня, 00:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в основное и дополнительное время, но уступил в серии пенальти со счетом 3:4 и покинул турнир (1:1 в основное время, счет в первой игре 3:3).

Родриго Силва вывел гостей вперед на 12-й минуте, Кевин Де Брюйне сравнял счет на 76-й.

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией».

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16 апреля
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Comentarios
Comentarios ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:42
Псж удивил собрались
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:40
Их вон "Монтеррей" 5-2 из американской ЛЧ (забыл как называется) по сумме вынес, явно там барселонская братия отбывает пенсию просто.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:38
С Зиданом "Реал" приучил к тому, что она - сильнейшая команда Европы, с - Анчелотти - к тому, что, даже не будучи сильнейшей, она способна на подвиги) Поэтому всё ок) Рыжий мог закончить игру, конечно, но тогда было бы неинтересно, хватит Пепу всё выигрывать, и так в АПЛ ему титулы прямо дарят, как на прошлый выходных, пусть попотеет немного.

А вообще меня Доминатор разочаровывает, я его и так не люблю, но он даже не может заметить, что Пеп ротацию использует, сам думает, что игроки бессмертные, видимо. Ещё и без шансов тех, кто в основу не попадает, загнобил.
Comentarios
Comentarios ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:37
Всегда поражение в недооценке соперника. Чет неучли
allemz
allemz ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 01:36
Такой вопрос не стоял
Comentarios
Comentarios ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:35
Кто мешал
allemz
allemz ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:35, ред.
Месси тоже не айс, вроде бы впервые только недавно получил игрока недели за время пребывания в США))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 01:34
Ирония в том, что троллить будут не столько МС, сколько Холланда..., который волею случая оказался без мяча, благодаря сегодняшним чудачествам Пепа..., и его протеже - Грилиша.
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 01:33
Ну во первых, такой сверх команде как Манчестер сити Реал за 2 игры забил 4 гола, куда вы этот сити к небесам отправляете? Столько же забил Сити, обе команды сколько смогли! Уровни игроков примерно одинаковые, может даже у сити лучше будет. Лучшая оборона мира у сити? Лучший тренер? Да, бред это всё! Нет ни какой доминации, да владели мячом а не игрой! Моментов кроме гола и удара КБД и не было больше… какая на..х доминация. Вспомните Баварию времен Хайнкеса или Барсу 2015 вот там доминация, контроль. А тут 4-4 по сумме двух встреч. О чём речь? Статистика? Контроль? Обида?)
Aleks Captain
Aleks Captain ответ Terek-Anji (раскрыть)
сегодня в 01:33
Хотелось сегодня увидеть Реал открытым к битве в гостях , как это сделал Сити в Мадриде , но Реал к такому не готов! Тактика дело ясное , победителей не судят! Поздравляю всех болельщиков Реала! Никогда за Реал не болел , но в финале против черепахи буду на стороне испанцев! Команду Папа выстрагал классную (исключение вини чисто не перевариваю хоть игрок и супер)
allemz
allemz
сегодня в 01:33
По большом счету, забей КДБ в упор или Фоден в касание, то не было бы таких бурных эмоций)))
А так, в сознании запечатлелся только результат...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 01:32
Все чётко расписал)
Именно это хочу сказать. После матча пишут так, как будто было именно так и задумано. Это же смешно)
Просто сегодня повезло, с Баварией может быть наоборот, это футбол. Тут не всегда выигрывает сильнейший
eleven LC
eleven LC ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:31
А как ещё играть с этим МанСити?!
В открытый футбол и получить 3-4 гола как в прошлом году?
Анчелотти правильно всё решил и победил!
Grizly88
Grizly88 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:31
Я когда не знал про европейский футбол болел за локо, но шас не болею за эту команду и рфпл лет 10 уже не смотрю
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 01:30
Когда ты болеешь за Месси, то глупо писать что кто-то другой с верблюдами играет. Потому что твой кумир сам играет в полулюбительском чемпионате.
Словосочетание Верблюжья Лига тут каждый день встречалось. А чемпионат Америки как-то обзывали?
А чем он лучше? Ничем.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:30
Я не критикую тактику Реала, сливочные имеют право играть так, как захотят.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 01:30
Когда увидел количество угловых, я тоже вспомнил про матч Бавария - Челси)))
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:27
Где-то такое уже было)
Победили - молодцы. Стратегия сработала. Но после боя говорить, "Всё было по плану!", это уже пафос на пустом месте. Соперник весь матч наносил удары с убойнейших позиций. В основном слабовато или прямо во вратаря били - это все потенциальные нокдауны и повтор прошлогоднего сценария. Что тут скажешь, у РМ фанбаза огромнейшая, а Сити после требла прибавил себе хейтеров, их будут троллить долго...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:27, ред.
Этот тяжёлый матч очень выгоден для Барселоны, которая будет играть с Реалом. Пусть благодарят ВСЕВЫШНЕГО, что их игра против Реала всегда попадает в такие тяжёлые периоды для Реала. У Барселоны на один день больше для отдыха, играли у себя дома, а Реал играл в гостях, против сильнейшей команды мира в прошлом сезоне.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:26
Ну как не заметил?
В первом матче Реал попробовал сыграть в атаку, забил 3 мяча. Был ничуть не хуже Сити.
Во втором матче сыграл так же в свой футбол, но уже с акцентом на защиту.
А в том году, играл только Сити. У Реала не полачалось ни обороняться, ни атаковать.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 01:26
Ну, а теперь без эмоций.
МС конечно показал шикарный атакующий, скоростной и техничный футбол, без сомнения они на сегодняшний день лучшие в этом аспекте. А Реал неожиданно для многих сыграл как Атлетико в свои лучшие времена, с уверенной обороной и быстрой контратакой. Здесь больше была победа не Реала над Ман Сити, а Анчелотти над Гвардиолой. Папа Карло просто переиграл Пера, выбрав тактику, к которой испанский наставник не был готов. Ну и конечно нужно отдать должное Лунину, сегодня был его бенефис! А вот норвежский великан сегодня в очередной раз доказал, что он сильно распиаренный игрок, уровень которого и близко не дотягивает до таких футбольных гигантов как МС или Реал.
Grizly88
Grizly88 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:26, ред.
Кириченко и Бракомонте, мы помним эту великую команду
ColdSun131995
ColdSun131995
сегодня в 01:25, ред.
для некоторых бедолаг сегодня траур: погрозиться сильной Английской Премьер Лиги не получится больше. Потому что с составом из 20+ топовых футболистов не пройти Реал с эпидемией травм, конечно, это просто бесподобно)))) В этом весь Гвардиола, который и с лучшим составом Баварии, что я видел, 3 раза пролетал как фанера над Парижем (но, фанату МС этого не понять, потому что событий тех лет не видел)
терпеть не могу Реал, но с победой. Лучше они, чем МС в полуфинале самого великого клубного турнира
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:25
    Comentarios
    Comentarios ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 01:23
    По воробьям много стреляли нервы наверное
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 01:21
    Самое смешное, я бы никогда не поверил, что "Реал" с фактором Начо сможет пройти МС на выезде, но, действительно, спасибо Пепу, что МС постоянно атаковал через левый фланг только, где Феде всегда страхует Дани, а через левый, где Начо и Менди, один из которых вообще заканчивать карьеру хотел, потом подписал последний контракт с РМ только для подстраховки, а потом отыграл больше половины матчей, а второй при всём уважении атлет, но деревянный.

    И при этом Грилиш и Доку терзали оборону, а Силва вообще против атлета Менди не пытался даже пройти) Но брось больше сил на правый фланг, и там самое слабое звено Начо был за атлетом)

    Впрочем, сегодня все были львы)
    Улукбек Маманов 1
    Улукбек Маманов 1
    сегодня в 01:21
    Вчера Испанские гранды уехали домой сегодня английские гранды
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 01:20
    Привет, Олег!
    Ну я поржал!!! Спасибо!!!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 01:19
    Первое предложение отличное, за остальные зпвтра напишу.
    Спасибо!
    balalay
    balalay
    сегодня в 01:19
    Тут такая колбаса - если вы посмотрите на оборону Реала, идеальность фактически того, как Реал защищался, как перемещались игроки, прикрывали, всегда вовремя как механизм, никаких нервов, никаких ляпов, только Начо чуть не забил своей команде легко обыграв Лунина один на один... Какие вопросы о подготовке? Анчелотти знал все 100% как будет играть Сити. И сделал все, чтобы не проиграть. Какое везение? Какие случайности? Реал играл как единый слаженный организм. Четко. Играй они иначе, пытаясь открыться и навязывая еще свои какие то схемы - Сити смяли бы Реал 10-0. По другому просто было нельзя. Игроки Реала как знали куба будет пас, куда побежит игрок Сити. Я не представляю кто в современном футболе сильнее Анчелотти и Гвардиолы.
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