«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по пенальти и вышел в полуфинал ЛЧ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в основное и дополнительное время, но уступил в серии пенальти со счетом 3:4 и покинул турнир (1:1 в основное время, счет в первой игре 3:3).
Родриго Силва вывел гостей вперед на 12-й минуте, Кевин Де Брюйне сравнял счет на 76-й.
В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией».
И хотя забитых голов было мало, но сам матч понравился больше первой встречи.
Мы увидели два великолепных режима: в первом тайме – быстрый гол Родриго, и уверенная защита своих ворот.
Все это время это был настоящий мастер-класс того, как нужно обороняться в матче против сильного соперника.
пЕрвый тайм в исполнение Реала хорошее пособие для Барселоны!
Второй тайм - эталонное доминирование МанСити.Реал отчаянно отбивался от всех углов атак.
Основное время 1:1. Мои ставки сгорели)))
Доп.время – думал, что английский хищник методично начнет добивание королевского клубам.
Нечего такого не сделали, решили попытаться удачи в серии пенальии)))
Вот здесь опыт игроков Реала сказал свое слово.
Отличное исполнение решающих ударов и победа! а Победителей не судят)))
Сам матч очень очень понравился, и пожалуй, это серьезная заявка на статус лучшего перфоманса сезона
в исполнении Манчестер Сити, пускай проигранный матч после серии пенальти.
В матче было много всего аномального, уникального и впечатляющего,
но, пожалуй, главное откровение – шикарная игра Лунина, Кевина де Брюйне и Антонио Людигера.
Главное разочарование матча - Джуд Беллингем и Эрлинг Бреут Холанд.
Англичанин постоянно падал. Норвежец постоянно мажал.
Реалу пора расставаться с Кроосом и Модричем.
Реал стареет с каждым годом и требовать чтобы условные Модрич, Кросс показывали футбол одного и тоже уровня - глупо.
Бензема это понял и ушел вовремя.
На длинной дистанции от них мало пользы в силу возраста.
МанСити главный фаворит ЛЧ.
Команда чудовишно сильная, при том, что имеет слабые стороны. Например, слабая реализация как сегодня.
Совершенству нет предела. Значит, в летом Гварлиола снова выйдет на рынок))
МанСити и сейчас близки к идеалу.
Их стиль игры просто прекрасен, но в то же время они доминируют и в физическом плане.
Думаю, что Реал и с Мбаппе в составе мало что сделает против такого МанСити во главе Пепа Гвардиолы.
Просто не вижу команд, которые смогут убить(Билла)магию МанСити.
Ливерпуль после ухода Клоппа надолго исчезнет с радара.
Там будет новая перестройка и строительство новой великой команды.
Но все это потом.
Впереди полуфиналы ПСЖ - Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид - Бавария.
Из позитивного.
Великолепная атмосфера на Этихад.
Болельщики поддерживали команду как могли,
и это получалось у них действительно здорово.
На этом матче фанаты реально были 12-м игроком МанСити на протяжении всей встречи.
Но свои моменты надо забивать! Или будет жесткая расплата.
Что и случилось.
п.с.
прошу прощения за длинные полотенца)))))))
И хотя забитых голов было мало, но сам матч понравился больше первой встречи.
Мы увидели два великолепных режима: в первом тайме – быстрый гол Родриго, и уверенная защита своих ворот.
Все это время это был настоящий мастер-класс того, как нужно обороняться в матче против сильного соперника.
пЕрвый тайм в исполнение Реала хорошее пособие для Барселоны!
Второй тайм - эталонное доминирование МанСити.Реал отчаянно отбивался от всех углов атак.
Основное время 1:1. Мои ставки сгорели)))
Доп.время – думал, что английский хищник методично начнет добивание королевского клубам.
Нечего такого не сделали, решили попытаться удачи в серии пенальии)))
Вот здесь опыт игроков Реала сказал свое слово.
Отличное исполнение решающих ударов и победа! а Победителей не судят)))
Сам матч очень очень понравился, и пожалуй, это серьезная заявка на статус лучшего перфоманса сезона
в исполнении Манчестер Сити, пускай проигранный матч после серии пенальти.
В матче было много всего аномального, уникального и впечатляющего,
но, пожалуй, главное откровение – шикарная игра Лунина, Кевина де Брюйне и Антонио Людигера.
Главное разочарование матча - Джуд Беллингем и Эрлинг Бреут Холанд.
Англичанин постоянно падал. Норвежец постоянно мажал.
Реалу пора расставаться с Кроосом и Модричем.
Реал стареет с каждым годом и требовать чтобы условные Модрич, Кросс показывали футбол одного и тоже уровня - глупо.
Бензема это понял и ушел вовремя.
На длинной дистанции от них мало пользы в силу возраста.
МанСити главный фаворит ЛЧ.
Команда чудовишно сильная, при том, что имеет слабые стороны. Например, слабая реализация как сегодня.
Совершенству нет предела. Значит, в летом Гварлиола снова выйдет на рынок))
МанСити и сейчас близки к идеалу.
Их стиль игры просто прекрасен, но в то же время они доминируют и в физическом плане.
Думаю, что Реал и с Мбаппе в составе мало что сделает против такого МанСити во главе Пепа Гвардиолы.
Просто не вижу команд, которые смогут убить(Билла)магию МанСити.
Ливерпуль после ухода Клоппа надолго исчезнет с радара.
Там будет новая перестройка и строительство новой великой команды.
Но все это потом.
Впереди полуфиналы ПСЖ - Боруссия Дортмунд и Реал Мадрид - Бавария.
Из позитивного.
Великолепная атмосфера на Этихад.
Болельщики поддерживали команду как могли,
и это получалось у них действительно здорово.
На этом матче фанаты реально были 12-м игроком МанСити на протяжении всей встречи.
Но свои моменты надо забивать! Или будет жесткая расплата.
Что и случилось.
п.с.
прошу прощения за длинные полотенца)))))))
МС искренне жаль. Крутая..., очень крутая команда, ну а Брюйне - реальный золотомячиконосец.
P.S. Думаю, что тут чисто тренерская победа Анчелотти над Пепом.
МС искренне жаль. Крутая..., очень крутая команда, ну а Брюйне - реальный золотомячиконосец.
P.S. Думаю, что тут чисто тренерская победа Анчелотти над Пепом.