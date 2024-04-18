«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по пенальти и вышел в полуфинал ЛЧ

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сегодня, 00:50

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов в основное и дополнительное время, но уступил в серии пенальти со счетом 3:4 и покинул турнир (1:1 в основное время, счет в первой игре 3:3).

Родриго Силва вывел гостей вперед на 12-й минуте, Кевин Де Брюйне сравнял счет на 76-й.

В полуфинале «Реал» сыграет с «Баварией».